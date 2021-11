Les gestionnaires institutionnels ont acheté la baisse alors que les fonds cryptographiques enregistrent 154 millions de dollars d’entrées hebdomadaires

Les investisseurs institutionnels n’ont pas été déconcertés par la récente correction des marchés des crypto-monnaies, alors que les fonds d’actifs numériques dédiés au Bitcoin (BTC) et à l’Ether (ETH) ont continué de croître, selon les données de CoinShares.

Les produits d’investissement crypto, qui comprennent des fonds négociés en bourse (ETF), ont enregistré des entrées hebdomadaires totalisant 154 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 20 novembre, selon le dernier rapport sur les flux de trésorerie de CoinShares. Comme les semaines précédentes, les produits d’investissement Bitcoin ont attiré l’essentiel des 114,4 millions de dollars d’entrées. Les fonds dédiés Ether ont enregistré une collecte hebdomadaire de 12,6 millions de dollars et les produits multi-actifs ont affiché 14,1 millions de dollars d’investissements nets.

Jusqu’à présent cette année, les investisseurs institutionnels ont alloué plus de 6,6 milliards de dollars aux produits Bitcoin, 1,17 milliard de dollars aux produits Ether et plus de 9,2 milliards de dollars à la crypto dans son ensemble.

Grayscale, qui est le plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques, affichait 51,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 19 novembre.

MISE À JOUR 19/11/21 : Actifs nets sous gestion, avoirs par action et prix de marché par action pour nos produits d’investissement. AUM total : 51,9 milliards $ $ BTC $ BAT $ BCH $ LINK $ MANA $ ETH $ ETC $ FIL $ ZEN $ LTC $ LPT $ XLM $ ZEC $ UNI $ AAVE $ COMP $ CRV $ MKR $ SUSHI $ SNX $ YFI $ UMA $ BNT $ ADA $ SOL pic.twitter.com/uJNo2skPX0 – Niveaux de gris (@niveaux de gris) 19 novembre 2021

Octobre a été un mois record pour les fonds Bitcoin grâce en partie à l’approbation de deux ETF liés à des contrats à terme aux États-Unis. Les gestionnaires institutionnels ont acheté pour 2 milliards de dollars de fonds Bitcoin au cours du mois lorsque le prix du BTC a atteint de nouveaux sommets historiques.

Bien que novembre ait été moins optimiste pour Bitcoin du point de vue des prix, les dernières données sur les flux de trésorerie suggèrent que les investisseurs ne s’inquiètent pas de la correction du marché. Comme l’a rapporté Cointelegraph, Bitcoin a touché un creux d’environ 56 500 $ le 20 novembre avant de corriger à la hausse. La crypto-monnaie phare reste vulnérable à un autre recul à court terme alors que le prix se consolide en dessous de 58 000 $.

Selon un récent tweet de l’analyste crypto TechDev, le marché haussier de 2021 est en retard de cinq à huit jours par rapport au cycle de 2017 à partir de juillet. Si la tendance se poursuit, Bitcoin et le marché en général pourraient être sur le point de connaître une cassure plus importante à moyen terme.

Des structures correctives remarquablement similaires jusqu’à présent dans #BTC 8H. Presque à jour à 4 ans d’intervalle. 2021 a encore 5 à 8 jours de retard sur 2017 depuis juillet. pic.twitter.com/B60HQlPCec – TechDev (@ TechDev_52) 21 novembre 2021