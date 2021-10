Les Giants battent les Padres et remportent le titre NL West lors de la dernière journée de la saison

in

Logan Webb a obtenu sa place dans la tradition des Giants avec bien plus que sa domination sur le monticule. Il a balancé pour les clôtures et a enfin envoyé San Francisco à un titre NL West, sans avoir besoin d’attendre le résultat du rival Dodgers le dernier jour de la saison.

Les Giants ont été l’équipe la plus chaude des majors pendant des mois, puis ont dû battre les Padres de San Diego 11-4 dimanche pour une 107e victoire, un record de franchise, pour dominer l’équipe de New York de 1904 et tenir le champion en titre des World Series Los Angeles au finir.

Webb (11-3) a tout fait pour mener le surprenant San Francisco à sa couronne de première division depuis 2012, ravissant une foule délirante et assourdissante de 36 901. Buster Posey a également passé une journée incroyable.

Les Dodgers ont remporté 106 matchs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

“Vous allez avoir du mal à voir une autre course comme celle-ci pendant un bon bout de temps”, a déclaré Posey.

Posey a levé les deux bras en l’air quand Eric Hosmer a frappé en se balançant pour y mettre fin, et a couru vers le monticule pour embrasser le releveur Dominic Leone.

“La première chose qui me vient à l’esprit est à quel point je suis fier de ce groupe et de ce qu’il a accompli”, a déclaré le manager des Giants, Gabe Kapler, aux fans sur le terrain. “Une partie de la raison pour laquelle je ressens cela est parce que je pense que nous savions tous au début de la saison, ou même au début de l’entraînement du printemps, quelles sont les projections et ce que l’industrie pensait en quelque sorte de nous en tant que club. Ce que j’ai réalisé, c’est qu’il y a des éléments intangibles que ces projections et points de vue n’ont pas pris en compte.”

Webb a reçu une ovation debout rugissante lorsqu’il a été remplacé au huitième après avoir accordé trois simples consécutifs. Il a retiré huit frappeurs sur des prises et n’a pas produit de frappeur tout en lançant plus de sept manches stellaires, et a également frappé un circuit de deux points au cinquième pour franchir les clôtures pour la première fois de sa carrière – une jolie ligne à gauche.

“C’était bien plus important”, a déclaré Webb, riant et partageant qu’il avait reçu le ballon souvenir. “C’était un moment spécial, c’est sûr. Mais nous savions tous que le principal était le lancer aujourd’hui.”

Posey a inscrit trois points sur une paire de simples et a obtenu son 1 500e coup sûr en carrière alors que les espoirs de la division de San Francisco se sont réduits à la dernière journée. Les Giants ont décroché le titre lors du match 162 après avoir perdu 3-2 en 10 manches un jour plus tôt alors que Los Angeles a gagné la nuit contre le champion de la NL Central Milwaukee.

“Eh bien, il s’est avéré que c’était 107 victoires très compétitives”, a déclaré le président des opérations baseball des Giants, Farhan Zaidi. « Nous avions besoin de chacun d’entre eux.

Les Giants accueilleront le vainqueur du match de mercredi soir entre les Dodgers et les Cardinals dans le match 1 d’une série de division NL vendredi à Oracle Park. Kapler n’avait pas choisi de partant pour le premier match – disant qu’il pèserait cette décision lundi, prêt pour un choix difficile entre Webb et Kevin Gausman.

San Francisco voulait le mériter de cette façon pour détrôner le champion en titre des Dodgers, qui aurait pu forcer un bris d’égalité lundi avec une victoire et une défaite des Giants. Les Dodgers avaient remporté les huit derniers titres de la NL West depuis que San Francisco a pris la division il y a neuf ans.

“C’était notre objectif de gagner l’Ouest cette année et nous savions que cela pourrait être une sorte d’objectif ambitieux de savoir où étaient les projections et où tout le monde pensait que nous allions finir”, a déclaré l’arrêt-court Brandon Crawford.

San Francisco a détenu le meilleur record du baseball pendant 125 jours et a remporté le dernier jour de la saison régulière pour la première fois depuis 2017. Les Giants ont accompli ce dimanche sans le joueur de premier but et leader du circuit Brandon Belt, mis à l’écart par une fracture du pouce gauche.

Peu importe les défis constants liés aux blessures ou d’autres circonstances, “Ce groupe a toujours pensé que nous allions gagner le match. Toujours”, a déclaré Kapler.

Manny Machado a brièvement rendu les choses intéressantes avec un sacrifice fly au quatrième contre Webb, invaincu depuis le 5 mai au Colorado. Il a terminé 10-0 après cette défaite, mais venait de remporter trois absences consécutives depuis sa victoire contre les Cubs à Wrigley Field le 12 septembre.

Il y avait tellement de gros succès pour soutenir le dernier joyau du droitier. Le doublé de deux points de Mike Yastrzemski en septième a porté la marque à 11-1.

Webb a marché pour charger les buts avec un retrait au quatrième et Tommy La Stella a suivi avec un simple RBI avant que Wilmer Flores ne marque deux autres points.

Celui-ci a ramené des souvenirs du 3 octobre à la franchise légendaire, désormais déterminée à en créer plus en octobre, comme les champions des World Series 2010, ’12 et ’14 avec certains des mêmes visages d’aujourd’hui à Posey, Crawford et Belt.

Webb a livré tout comme Jonathan Sanchez a lancé les Giants devant les Padres lors de la dernière journée de 2010 pour faire avancer le club à sa première apparition en séries éliminatoires en six ans. San Francisco a remporté le premier titre du club depuis son déménagement vers l’Ouest en 1958.

Sanchez a atteint un triple clé dans le match – et Webb a dépassé cela avec un puissant coup pour son premier circuit depuis le lycée.

Les souvenirs pourraient même remonter au Shot Heard ‘Round the World de Bobby Thomson alors que Willie Mays et les Giants de New York battaient Brooklyn 5-4 pour décrocher le fanion de 1951 avant de finalement perdre les World Series.

Ces Giants de 2021 ont effectué un revirement étonnant au cours de la deuxième année de Kapler d’un club qui a terminé 29-31 pour la troisième place de la division au cours de la saison 2020 raccourcie par les coronavirus.

Los Angeles et ces Padres, après tout, étaient les favoris pour remporter la division lorsque la saison a commencé il y a six mois.

Au lieu de cela, cela aurait pu être le dernier match de Jayce Tingler gérant un San Diego décevant (79-83), qui avait de grands espoirs de disputer un championnat derrière les stars Machado et Fernando Tatis Jr. et une masse salariale de 175 millions de dollars. Les Padres ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs et ont terminé en dessous de 0,500 pour la 10e fois en 11 ans – ils avaient 37-23 la saison dernière – après avoir perdu 13 de leurs 15 derniers pour couronner un effondrement en deuxième mi-temps.

“Nous n’avons jamais imaginé être dans cette situation. C’est un peu surprenant, choquant, toutes ces choses”, a déclaré Tingler. “Il y a beaucoup de raisons à cela. … C’est misérable, c’est horrible, c’est toutes ces choses.”

Le partant des Padres Reiss Knehr (1-2) a travaillé trois manches lors de sa 12e apparition dans les ligues majeures et de son cinquième départ en carrière.

SALLE DES FORMATEURS

Giants: La durabilité de Posey sur le tronçon a été tout un exploit physique. Il a commencé derrière le marbre pour la cinquième fois en six matchs. Alors qu’il a frappé samedi, Posey a attrapé un match complet dimanche pour la 10e fois au cours des 13 derniers matchs – remarquable à 34 ans lors de sa 12e saison dans les ligues majeures.

WOTUS HONORÉ

L’entraîneur de longue date des Giants, Ron Wotus, qui prend sa retraite après 24 ans, a attrapé un premier lancer de cérémonie de son petit-neveu et a été honoré d’un hommage vidéo avant la fin du quatrième. Il est sorti pour entraîneur troisième et a incliné sa casquette alors que les fans lui ont fait une chaleureuse ovation debout.