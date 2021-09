Les Giants de San Francisco obtiennent une place en séries éliminatoires

Quelle campagne de les Giants de San FranciscoQui aurait parié en début de saison pour ce neuvième qui sans stars et sans nombreux projecteurs est devenu la sensation des Ligues majeures ?

Avec sa 91e victoire de l’année, géants aujourd’hui, ils ont scellé leur laissez-passer au après la saison, avant toute autre équipe MLB.

Un exploit sans précédent pour une équipe qui sortait d’une de ses pires saisons et allait affronter deux des neuvièmes les plus puissantes de sa division. Ligue majeure de baseball: Dodgers et Padres. Peroooo, comme on dit là-bas, dans le baseball, il n’y a rien d’écrit.

Aujourd’hui les géants Ils ont scellé leur billet pour octobre en déchirant les Padres à 8 points à 1 sur la route lors du premier des 10 matchs que les deux neuvièmes ont devant eux jusqu’à la fin de la saison.

Ceux de San Diego, ni avec Tatis ni Machado ni les firmes d’hiver n’auraient pu l’avoir plus difficile, JA. Le combat s’est terminé quelques jours avant la fin de la saison avec les Padres, les Dodgers et les Cardinals qui se battent pour la wild card de la NL.

Un panorama impensable en ce début d’année.

Félicitations aux Giants pour leur qualification pour les playoffs de la MLB…

D’ailleurs, les géants Ils n’avaient pas participé aux séries éliminatoires depuis 2016. Il leur a fallu cinq longues années pour revenir aux séries éliminatoires.