Les Giants de San Francisco seront les premiers à porter un uniforme de fierté spéciale 10z viral

C’est le mois de la fierté, ce qui signifie que pour une équipe de la MLB, il est temps de montrer son uniforme de fierté. Les Giants de San Francisco lanceront cette semaine des uniformes spéciaux pour honorer la communauté LGBTQ+, a annoncé l’équipe. Cette décision fera des Giants la première équipe de la Ligue majeure de baseball à intégrer les 11 couleurs de la fierté dans un uniforme sur le terrain.

“Nous sommes extrêmement fiers de soutenir la communauté LGBTQ+ alors que nous lançons l’une des meilleures célébrations annuelles à San Francisco en rendant hommage aux innombrables réalisations et contributions de tous ceux qui s’identifient comme LGBTQ+ et sont des alliés de la communauté LGBTQ+”, a déclaré Giants. a déclaré le président et chef de la direction Larry Baer dans un communiqué.

#FIERTÉ pic.twitter.com/FOgmex88Lg – SFGiants (@SFGiants) 1er juin 2021

Les maillots de l’équipe arboreront le logo des Giants aux couleurs de la fierté sur leur manche et leur chapeau, similaires à ceux que l’affilié High-A des Giants portait en 2019 :

Chaque jour, nous sommes honorés d’être un affilié @SFGiants, mais après avoir été la première équipe affiliée @MiLB à porter des maillots personnalisés #PRIDE en 2019, nous nous sentons aujourd’hui un peu plus honorés de voir cette nouvelle 🥰 Flashback : https://t.co/FDhNLzpdbz#GoEms x #SFGiants https://t.co/scVYanTmml pic.twitter.com/A0fDnSqbzG – Eugène Emeralds (@EugeneEmeralds) 1er juin 2021

C’est plutôt cool, les enfants de partout peuvent montrer leur fierté en berçant les Giants.

]]>

