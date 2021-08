Les Giants de San Francisco sont sérieux en 2021

Au moment d’écrire ces lignes, les Giants de San Francisco se préparaient à entamer une nouvelle série contre les Brewers de Milwaukee, étant la meilleure équipe des majors, grâce à leur record de 69 et 41.

A ce stade, très peu parlent par hasard et ici, à The Fielding, nous avons commenté à d’autres occasions la mentalité gagnante de cette équipe, qui bien qu’elle n’ait pas la sagesse du mythique Bruce Bochy ou la dimension de Madison Bumgarner ; si vous avez des hommes clés dans vos rangs, parmi les joueurs qui ont remporté le ring des World Series en 2012 et 2014, Buster Posey, Brandon Belt et Brandon Crawford pour ne citer que les principaux.

Avec 110 matchs joués cette saison, ceux dirigés par l’incroyable Gabe Kapler ont tous les bulletins de vote pour remporter la Ligue nationale Est et cela, à mon avis, est quelque chose qui lancerait le casting comme un candidat solide pour atteindre les instances finales.

En plus d’un bon lanceur, dirigé par Kevin Gausman, les Giants sont l’équipe avec le plus de coups de circuit de tout le baseball, un maillon essentiel pour produire des points et bien sûr pour gagner des matchs. En ce sens, ceux de la Baie comptent 161 circuits, avec 8 joueurs qui dépassent les 10, parmi lesquels se démarquent Brandon Crawford et Mike Yastrzemski avec 18, au moment de la rédaction de l’article.

Face à un tel débordement offensif, il est impossible de ne pas donner crédit aux réelles possibilités de cette équipe, pour de nombreux experts, la plus stable de la dernière décennie, puisque les anneaux 2012 et 2014 sont également rejoints par le championnat 2010, ils en plus de toujours se battre dans la difficile division ouest de l’ancien circuit.

Après plusieurs années d’absence de l’élite, les Giants de San Francisco sont de retour.