Les Giants devancent les Dodgers 1-0 sur Longoria HR

Evan Longoria a battu Max Scherzer en cinquième manche et les Giants de San Francisco ont battu les Dodgers de Los Angeles 1-0 lundi soir pour prendre une avance de 2-1 dans leur série de division NL.

Il s’agissait du deuxième blanchissage des Giants dans la série au meilleur des cinq après avoir remporté le premier match 4-0.

Le match 4 aura lieu mardi au Dodger Stadium et le match 5 à San Francisco jeudi, si nécessaire.

Les Dodgers ont mis les Giants en déroute 9-2 pour remporter le match 2, mais n’ont réussi que cinq coups sûrs à domicile. Le champion au bâton de la Terre-Neuve-et-Labrador Trea Turner et Mookie Betts ont chacun obtenu 0 en 4, et Corey Seager a obtenu 0 en 4 avec un but sur balles.

Longoria est sorti d’un marasme de 0 pour 23 avec son tir de départ au centre gauche. Il n’a réussi que deux coups sûrs lors de ses 40 derniers présences au bâton. C’était son premier circuit en séries éliminatoires depuis l’ALDS 2013 avec Tampa Bay. Après cela, Scherzer a retiré ses six derniers frappeurs.

Les deux autres coups sûrs des Giants étaient des simples de Buster Posey et Kris Bryant. Leurs 15 derniers frappeurs ont été retirés, y compris au neuvième lorsque le plus proche des Dodgers, Kenley Jansen, a retiré des prises sur le côté.

Le partant de San Francisco Alex Wood a accordé deux coups sûrs en 4 manches 2/3 contre son ancienne équipe. Le gaucher a retiré quatre prises au bâton et a marché deux. Tyler Rogers a remporté la victoire avec 1 2/3 de relève. Camilo Doval a lancé deux manches parfaites pour l’arrêt.

Des vents frais et en rafales ont fouetté les drapeaux dans le champ central et ont même fait trébucher Scherzer en livrant un pitch tôt une nuit avec un temps plus proche de celui d’Oracle Park à San Francisco.

Des serviettes, des sacs de cacahuètes et des sacs en plastique ont soufflé sur la piste d’avertissement et dans les tribunes. Une brume poussiéreuse a effacé la vue pittoresque habituelle des montagnes de San Gabriel et a empêché un survol d’avant-match d’être vu, sauf sur le tableau vidéo. La casquette blanche d’un fan s’est envolée des tribunes et a atterri sur le terrain en deuxième manche.

Le vent violent a soufflé régulièrement du champ gauche au champ droit tout au long du match, ébouriffant le pantalon des lanceurs sur le monticule.

Scherzer a peaufiné sa mécanique lors de sa dernière session d’enclos avant le match 3. Cela a fonctionné. Il a lancé avec un rythme manquant lors de ses trois derniers départs, lorsqu’il a eu du mal avec son commandement, y compris lors du match de remplacement de la NL contre St. Louis.

Il a retiré 10 frappeurs entre le simple de Posey au premier et le simple à deux retraits de Bryant au quatrième. Bryant a d’abord fait son premier départ de la saison pour les Giants.

Scherzer a accordé un point et trois coups sûrs en sept manches pour encaisser la défaite. Le triple lauréat du Cy Young Award a retiré 10 prises – son cinquième total de retraits au bâton à deux chiffres en carrière en séries – et a marché un sur 110 lancers.

La tension était palpable dans les dernières manches.

Le frappeur de pincement Steven Souza Jr. et Will Smith ont réussi des simples avec un retrait en septième, les premiers coups sûrs consécutifs des Dodgers du match, contre le sous-marinier Rogers. Le frappeur de pincement Austin Barnes a frappé le swing.

Avec la foule à guichets fermés de 53 299 sur ses pieds scandant: « Allons-y, Dodgers! », Betts a frappé une doublure hurlante dans le gant de l’arrêt-court sautant Brandon Crawford pour mettre fin à la menace.

Les Dodgers ont réussi trois coups sûrs – tous en simple – en six manches.

Leur premier coup sûr est venu de la batte d’Albert Pujols, 41 ans, dont le simple bloop à droite a mené le troisième à son 75e match en carrière en séries éliminatoires. Avec Pujols, les Dodgers ont lancé Scherzer, 37 ans, et Justin Turner, 36 ans, à la troisième place.

C’était le premier départ de Pujols et son premier succès en séries éliminatoires depuis l’ALDS 2014 avec les Angels de Los Angeles. Le triple joueur par excellence de la Ligue nationale a frappé 0,294 contre les lanceurs gauchers au cours de la saison régulière.

Pujols a de nouveau marqué un simple en tête du cinquième avant d’être remplacé par le coureur de pincement Billy McKinney. Il s’agissait de son premier match en séries éliminatoires multi-coups depuis sa performance de trois circuits lors du troisième match de la Série mondiale 2011 pour St. Louis.

MAMAN DISPARUE

La mère du voltigeur de gauche des Giants LaMonte Wade Jr. a raté les trois premiers matchs de la NLDS parce qu’elle participe à sa propre compétition – un tournoi de tennis de table.

« Il montre où sont ses priorités, mais non, elle s’amuse avec ça. Je reçois des vidéos de mon père », a déclaré Wade. « Ils vont certainement regarder. »

SUIVANT

Aucun des deux managers n’avait annoncé de partant pour le match 4 mardi.