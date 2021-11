Les Giants et les Jets ont plusieurs choix au repêchage de 2022

J’ai de la peine pour vous, fans de football new-yorkais (aussi : je suis l’un d’entre vous !).

Les Giants de New York ont ​​une fiche de 3-7 et viennent de congédier le coordinateur offensif Jason Garrett.

Les Jets de New York ont ​​une fiche de 2-8 et il ne semble y avoir aucune aide en vue pour la franchise perpétuellement triste.

Normalement, il y a l’habituel « Cheer up ! Vous obtiendrez un premier choix l’année prochaine ! Mais pour ces deux équipes, il y a de MEILLEURES nouvelles : les Jets ont le choix de première ronde des Seahawks de Seattle en 2022 grâce à l’échange de Jamal Adams. Et les Giants possèdent le premier tour des Bears de Chicago l’année prochaine en raison de l’échange de Justin Fields.

Devinez quoi? Les Seahawks et les Bears sont terribles en ce moment. Et à partir de mardi, les Jets auraient les choix n ° 2 et 6 au total, et les Giants auraient les n ° 5 et 7.

Ordre de repêchage de la NFL après 11 semaines : 1) #Lions

2) #Jets

3) #Jaguars

4) #Texans

5) #Géants

6) #Jets (via Seahawks)

7) #Géants (via Ours)

8) #Aigles (via les dauphins)

9) #Faucons

10) #Washington – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 23 novembre 2021

Est-ce que ça aide, même juste un peu ? En discutant avec d’autres New-Yorkais, l’attitude semble être la même : « Juste un autre choix de repêchage à ruiner pour notre équipe. »

Vous ne pouvez pas penser ainsi ! C’est le moment idéal pour affronter les Bears et les Seahawks, ainsi que vos propres franchises. Tête haute!

