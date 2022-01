Les Giants et les Jets se retrouvent tous deux avec une paire de choix parmi les 10 premiers au repêchage de la NFL

Plus que 108 jours avant le moment où les Giants et les Jets sont tous les deux les plus pertinents chaque année.

Deux saisons de football misérables se sont terminées dimanche par des défaites, ce qui a officiellement tourné la page du repêchage de la NFL. Et il faut de l’optimisme là-bas car New York sera le centre du monde du football le 28 avril lorsque les équipes feront quatre choix dans le top 10, dont une fois dos à dos.

Les Jets sélectionneront les numéros 4 et 10 et les Giants sélectionneront les numéros 5 et 7, selon Tankathon.com, après avoir tous deux terminé la saison avec des records identiques de 4-13. C’était une égalité à trois pour la sélection no 3, mais les Texans ont joué le calendrier le plus faible, suivis des Jets, puis des Giants.

« Les choses que nous devons corriger, nous allons commencer immédiatement », a déclaré l’entraîneur des Giants Joe Judge, « aller de l’avant dans le futur et commencer la saison prochaine.

Joe Judge réagit lors de la défaite des Giants contre Washington. Charles Wenzelberg/New York Post

Quelques métiers sont responsables des autres choix précieux.

Le directeur général des Giants, Dave Gettleman, est passé du n ° 11 au n ° 20 au premier tour de l’année dernière, remportant le premier tour des Bears en 2022, même si son statut sur la sellette signifiait qu’il pourrait profiter à son successeur. Cette possibilité deviendra réalité lundi, après que les adieux de Gettleman incluront un passage silencieux alors que The Post demandait des commentaires sur son avenir après une défaite 22-7 contre Washington.

Le commerce devrait être l’une des meilleures choses dans le mandat de quatre ans de Gettleman (il n’y a pas beaucoup de concurrence), mais il y a un potentiel de catastrophe basé sur la saison recrue de Kadarius Toney en proie aux blessures et la décision de transmettre les étoiles en plein essor Micah Parsons (Cowboys ) et Rashawn Slater (Chargeurs) aux postes de besoin.

Le directeur général des Jets, Joe Douglas, a offert à la sécurité mécontente Jamal Adams un ensemble de choix haut de gamme, dont un premier tour de 2022. Les Seahawks – un concurrent annuel du Super Bowl – s’attendaient certainement à ce que le choix soit à la fin du premier tour au lieu du n ° 10, mais ont terminé avec leur moins de victoires depuis 2009.

Les Giants et les Jets ont choisi consécutivement en 2018, résultant en Saquon Barkley et Sam Darnold. Aucun des deux joueurs n’a progressé comme prévu, bien que Barkley ait encore le temps de tourner le récit. Ils ont tous deux choisi des tacles offensifs – Andrew Thomas et Mekhi Becton – en 2020.

Alors, qu’y a-t-il au menu pour 2022 ? Plus de similitudes.

Joe DouglasBill Kostroun/New York Post

Avec neuf choix, dont cinq au cours des trois premiers tours, les plus gros besoins des Giants pendant l’intersaison sont les joueurs de ligne offensive, les passeurs, les secondeurs et peut-être le quart-arrière. Avec neuf choix, dont sept aux quatre premiers tours, les plus grands besoins des Jets sont les joueurs de ligne offensive, les passeurs et les demi de coin.

« Le premier besoin critique serait d’améliorer notre production offensive », a déclaré Judge. « Ce n’était pas assez bien. »

Le haut du repêchage devrait être rempli d’aide des deux côtés de la ligne de mêlée, même après le choix des Jaguars (n° 1), des Lions (n° 2) et des Texans (n° 3). Kayvon Thibodeaux de l’Oregon, Aidan Hutchinson du Michigan et George Karlaftis de Purdue sont projetés comme les meilleurs coureurs de passes, tandis qu’Evan Neal de l’Alabama, Ikem Ekownu de l’État de Caroline du Nord et Charles Cross de l’État du Mississippi mènent les bloqueurs. Derek Stingley Jr. de LSU est le meilleur demi de coin.

Toutes ces perspectives pourraient être réduites si quelqu’un d’une classe de quart-arrière initialement médiocre monte le tableau pour tenter les Lions ou les Texans.