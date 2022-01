Les Giants finissent par bien faire les choses et le juge Fire Joe

JJ a sauté sur Spotify Greenroom avec Danny Heifetz de The Ringer pour une réaction immédiate au limogeage (éventuellement) de l’entraîneur-chef des Giants, Joe Judge.

(01:41) – Pourquoi renvoyer Judge était la bonne décision

(02:52) – Heifetz explique pourquoi l’embarras et la recherche du GM ont conduit à cette décision

(07:05) – APPELS : Qui les Giants devraient-ils chercher à embaucher ? Et Brian Flores est-il la priorité ?

(57:44) – L’analyste de la NFL, Charles Davis, donne un aperçu des jeux avec joker

(87:17) – Larry’s Trivia et les meilleurs paris avec Jeff Money

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invité : Danny Heifetz et Charles Davis

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify