Les Giants manquent la chance de remporter NL West, tombent aux Padres en 10e

Les Giants de San Francisco ont raté une chance de remporter l’Ouest de la NL sur leur propre terrain, s’inclinant 3-2 face aux Padres de San Diego lorsque Jake Cronenworth a réussi un doublé RBI en 10e manche samedi.

Une foule à guichets fermés de 40 760 personnes était prête à célébrer la couronne de première division de San Francisco depuis 2012, mais les Padres ont gâché la fête, envoyant le groupe bruyant vers les sorties dans un état d’incrédulité.

« De toute évidence, nous voulions gagner le match et ne pas dépendre de quelqu’un d’autre », a déclaré le joueur de troisième but des Giants Evan Longoria. “Je pense qu’en ce moment, l’accent est mis sur demain et faire ce que nous avons fait toute l’année, en essayant d’effacer la veille et d’aller là-bas et de gagner le prochain match.”

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La séquence de sept victoires consécutives des Giants s’est terminée, mais ils avaient encore une opportunité de gagner l’Ouest quelques heures plus tard – une défaite des Dodgers de Los Angeles contre Milwaukee donnerait la couronne à San Francisco.

Si les Dodgers gagnaient, cela garderait le nombre magique des Giants à un et forcerait la course au dernier jour de la saison régulière. San Francisco a débuté samedi avec une avance de deux matchs sur Los Angeles.

“Nous nous attendons à jouer un match significatif demain”, a déclaré le manager Gabe Kapler. “Évidemment, nous ferons attention au match Milwaukee-Los Angeles, mais nous nous attendons à ce que le match de demain soit celui que nous devons gagner.”

Avec des coureurs dans les corners et deux retraits en début de 10e, Cronenworth a aligné un doublé juste devant Jarlin García pour donner à San Diego sa première avance du match.

Mark Melancon a retiré les Giants afin de remporter dans la moitié inférieure son 39e arrêt de la saison en tête des ligues majeures. Tim Hill (6-6) a remporté la victoire.

Manny Machado a marqué deux points pour les Padres, qui ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives au milieu des rumeurs selon lesquelles le manager Jayce Tingler pourrait gérer ses derniers matchs avec la franchise.

“Écoutez, j’entends les mêmes choses que vous entendez, mais en même temps, j’essaie d’être présent, j’essaie de gérer”, a déclaré Tingler. “Je me sens mal pour le bruit des gars, mais je suis vraiment fier de la façon dont ils l’ont détruit. Ils méritaient la victoire aujourd’hui. Ils sont sortis et ont bien joué.

“(Directeur général) AJ (Preller) et moi avons parlé, nous parlerons après le match, nous parlerons demain matin. Écoutez, je n’ai pas de réseaux sociaux, j’ai un téléphone et je reçois beaucoup de SMS , alors regarde, je comprends. En même temps, j’essaie de vivre ce que je pratique, prêche, avec les gars, en essayant d’éliminer le bruit”, a-t-il déclaré.

Kris Bryant a choisi Brandon Crawford à domicile en deuxième manche pour donner à San Francisco une avance de 1-0.

Les Padres l’ont égalé à 1 au sixième sur un simple RBI de Machado, mais les Giants ont immédiatement repris la tête dans la moitié inférieure sur le 12e home run d’Austin Slater, un coup de pincement.

San Diego a égalé à 2 au huitième sur un sacrifice fly de Machado.

Kervin Castro (1-1) a été accusé de la défaite pour San Francisco.

RECORD RAPIDE

Le drive de Slater a marqué le 18e circuit des Giants de la saison, établissant un record de la MLB. Il s’agissait du quatrième coup de circuit de Slater de l’année, égalant le record de la franchise.

POUR COMMENCER

Le partant des Giants Kevin Gausman a attisé cinq en sept manches stellaires, n’accordant qu’un seul point sur six coups sûrs. Joe Musgrove de San Diego a accordé un point sur trois coups sûrs en cinq manches, retirant quatre prises sur des prises.

“De toute évidence, nous aurions aimé poinçonner notre billet aujourd’hui et le faire nous-mêmes”, a déclaré Gausman. “C’est malheureux que nous ayons perdu aujourd’hui mais, vous savez, nous gagnerons demain.”

SALLE DES FORMATEURS

Padres: RHP Yu Darvish est optimiste quant à sa récupération après la saison morte d’un conflit à la hanche gauche qui l’a placé jeudi sur la liste des blessés de 10 jours. “Je ne pense pas que ce soit si grave”, a déclaré Darvish par l’intermédiaire d’un interprète. “Pour aller de l’avant, ce sera un peu de repos, et après cela, ce sera une rééducation. Je le ferai une fois que nous aurons atteint l’intersaison avec les gars dans la salle d’entraînement.”

Giants: Closer Jake McGee (souche oblique droite) a été rétabli à partir de l’IL de 10 jours. Le gaucher a enregistré 31 arrêts en 36 occasions cette saison.

DÉPLACEMENTS DE LISTE

Padres : A choisi le RHP Pedro Avila au Triple-A El Paso et a rappelé le RHP James Norwood.

Géants : Option INF Thairo Estrada à Triple-A Sacramento.

SUIVANT

Giants RHP Logan Webb (10-3, 2,93 ERA) cherche sa 10e victoire consécutive lors de la finale de la saison régulière de dimanche. Les Padres contrer avec RHP Reiss Knehr (1-1, 4.85).