Les Giants ont parfaitement contrôlé les fans des Eagles après la victoire

Un long week-end de Thanksgiving s’est terminé dimanche avec une action NFL assez décente.

Nous avons vu Mac Jones et les New England Patriots remporter leur sixième match consécutif pour passer à 8-4 et rester à la première place de l’AFC Est.

Nous avons vu Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay battre les Rams de Matthew Stafford et de Los Angeles dans une grande confrontation NFC au Lambeau Field.

Et nous avons vu les Steelers subir une très mauvaise perte qui a fait chuter leur stock de séries éliminatoires avant décembre.

Il est temps pour nous de revenir sur le bon, le mauvais et l’hilarant de l’action de dimanche.

Distribuons quelques récompenses !

Les Giants ont battu les Eagles dans un match horrible, puis les gens du MetLife Stadium se sont amusés avec les fans de Philly et leur équipe – en jouant la chanson thème de It’s Always Sunny à Philadelphie alors qu’ils quittaient le match.

Bravo:

Les géants font exploser le thème @alwayssunny pendant que les fans partent après avoir battu les Eagles 😹 💀 pic.twitter.com/fDsBbh8wOn – Will Brinson (@WillBrinson) 28 novembre 2021

Les Jets ont gagné à Houston dimanche mais ce n’était pas génial !

Zach Wilson pourrait jouer 20 ans et n’aura pas un INT pire que celui-ci. Peut-être. pic.twitter.com/JJXl9UW5Ne – Will Brinson (@WillBrinson) 28 novembre 2021

Buck est la CHÈVRE. Ceci sur Aaron Rodgers et sa blessure à l’orteil en est une preuve supplémentaire.

« Alors Aaron nous dit qu’il a fait vacciner cet orteil contre la douleur. »

Merci à Joe Buck d’avoir celui-ci dans la chambre et de s’en sortir sans un soupçon de vertige pic.twitter.com/N3c6sFldsQ – Annonce horrible (@awfulannouncing) 28 novembre 2021

Newton est toujours de retour, mais il n’a pas survécu à toute la défaite de dimanche contre les Dolphins.

Cam Newton était sur le banc après une dure journée contre Miami : pic.twitter.com/2TraD8j3At – SportsCenter (@SportsCenter) 28 novembre 2021

Regardez ce que les Dolphins ont fait depuis l’arrêt d’une séquence de 7 défaites consécutives plus tôt ce mois-ci :

Seuls les Patriots (6) ont une séquence de victoires actives plus longue dans la @NFL que les Dolphins (4). (Les chefs ont également remporté 4 victoires consécutives) – Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 28 novembre 2021