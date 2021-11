Les Giants peuvent-ils oser rêver des Playoffs ?

JJ ouvre avec une belle victoire des Giants et s’ils peuvent réellement revenir dans le mix des séries éliminatoires de la NFC (00:36). Ensuite, il parle de Ricky Rubio qui a tué les Knicks dans ce qui était un jeu de piège (09:22) avant de toucher la cinquième victoire consécutive des Nets (12:18). Ensuite, JJ discute avec l’analyste de paris Jared Smith à propos de la semaine 9 et des contrats à terme sur la NFL (14h57) avant de réagir aux messages vocaux des auditeurs des fans des Giants (36h02). Enfin, il parle des nouvelles de l’intersaison des Mets et des Yankees et donne un aperçu de la saison des cerceaux universitaires avec Zach Braziller du New York Post (47:25).

Hôte : John Jastremski

Invités : Jared Smith et Zach Braziller

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

