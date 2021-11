Les Giants renoncent à Sam Beal, victime de blessures

Sam Beal n’a disputé que neuf matchs en carrière, mais semblait avoir neuf vies lorsqu’il s’agissait de rester sur l’alignement des Giants.

Le temps a expiré mardi, lorsque le demi de coin de quatrième année a été levé pour fermer le livre sur un autre choix de repêchage raté. La carrière de Beal a été marquée par de multiples blessures à long terme, un refus de COVID-19 et une arrestation pour deux accusations d’armes à feu.

La classe de repêchage 2018 du directeur général Dave Gettleman était composée de sept joueurs, dont Beal dans le repêchage supplémentaire en empruntant un choix de troisième ronde de 2019. Seul le garde droit de deuxième ronde Will Hernandez contribue actuellement.

Le joueur de première ronde Saquon Barkley a inscrit trois touchés cette saison, mais a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure. Le troisième tour Lorenzo Carter n’a aucun saccage et a raté les deux derniers matchs. BJ Hill a été échangé contre le centre de départ Billy Price. Kyle Lauletta et RJ McIntosh sont partis depuis longtemps. Et maintenant, Beal est sorti après avoir joué seulement 10 snaps (deux en défense, huit sur des équipes spéciales) cette saison.

Les Giants n’ont plus que deux choix (Sterling Shepard et Evan Engram) parmi les 11 repêchages de l’ancien directeur général Jerry Reese. Et maintenant, la première classe de Gettleman pourrait être presque aussi vide, surtout si Carter et Hernandez (et Price, par procuration) partent en agence libre à venir.

Le départ de Sam Beal est une autre marque noire sur la classe de repêchage des Giants 2018. Corey Sipkin

Il semblait que Beal pourrait être coupé lorsqu’il faisait des représentants de la troisième équipe au camp d’entraînement, mais il était une surprise sur la liste de 53 joueurs. Lorsque Beal a remplacé dimanche pour un jeu pour un James Bradberry blessé, le reste du secondaire s’est précipité à son secours.

Les Giants ont en fait quatre places dans l’équipe, mais celles-ci sont réservées au retour du plaqueur gauche Andrew Thomas de la réserve blessée, les secondeurs Benardrick McKinney et Trent Harris seront probablement exclus de l’équipe d’entraînement après avoir joué deux matchs chacun, et le porteur de ballon Gary Brightwell retour de la liste de réserve COVID-19.

À 13 jours du prochain match contre les Buccaneers, Barkley (cheville) a couru des sprints sous l’œil d’un entraîneur au début de l’entraînement de mardi. C’était sa première fois sur le terrain depuis le 30 octobre, avant de recevoir deux résultats de test COVID-19 faussement positifs et d’être contraint de rester à l’écart de ses coéquipiers.

« En lui parlant », a déclaré le quart-arrière Daniel Jones, « je sais qu’il travaille dur et fait tout ce qu’il peut pour revenir. »

Carter (cheville) a également travaillé sur le côté avec des entraîneurs. Thomas (cheville) a prudemment avancé dans son entraînement, ce qui est un signe qu’il n’est peut-être pas prêt à reprendre l’entraînement mercredi comme prévu initialement.

Shepard (quad) n’était pas sur le terrain.

Jones a passé mardi soir avec sa famille au Madison Square Garden à regarder le premier match de son frère Bates en uniforme pour le basketball Duke. Daniel est un diplômé de Duke, sa sœur Ruthie est la gardienne de l’équipe féminine de soccer et Bates est un transfert de Davidson lors de la dernière saison de l’entraîneur Mike Krzyzewski.

« Je suis ravi de voir ces gars jouer », a déclaré Daniel Jones après l’entraînement. « J’ai beaucoup entendu parler d’eux.