Les Giants sont devenus les Knicks, et les Jets remportent un match incontournable

JJ est également rejoint par Jared Smith de Pickswise pour discuter de la façon dont il parie sur les matchs de football universitaire.

(01:51) – GIANTS: Une perte sans vie pour les Eagles, et cela empire en quelque sorte avec la nouvelle que Joe Judge et Daniel Jones seront de retour l’année prochaine

(05:23) – JETS : Zach Wilson nous a montré quelque chose, mais valaient-ils mieux perdre contre les Jags ?

(09:11) – KNICKS: Kemba continue de briller dans une belle victoire le jour de Noël contre les Hawks

(20:36) – APPELS : Boycotter les Géants ? Échanger des Knicks contre Sion ?

(36:54) – Comment parier sur les matchs de bowl et les demi-finales des séries éliminatoires de la BFC avec Jared Smith

Hôte : John Jastremski

Invité : Jared Smith

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

