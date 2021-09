Les Giants sont la première équipe à atteindre 100 victoires en MLB !

in

Saison de rêve pour Géants de San Francisco que l’un après l’autre, ils ont vu tomber les marques des années 70, 80, 90 et maintenant 100 matchs gagnés avant tout le monde dans cette ligue majeure.

Il ne s’agit pas de peu San Francisco, considérant également qu’il venait de connaître une saison perdante et que dans sa division, ils avaient deux des listes les plus lourdes de toute la MLB: Dodgers et Padres.

Les deux ont été laissés pour compte par les Giants avec un mélange de Boule d’argent et beaucoup d’attitude sur le diamant, marquant sa première fois depuis 1913 pour atteindre 100 victoires avant tout le monde. Avez-vous imaginé quelque chose comme ça en début d’année ?

On vous assure quelque chose, personne ne l’imaginait. Pas leurs mamans HAHAJJAJA

Publiez le graphique des 100 victoires pic.twitter.com/p7sEyoHzpj – SFGiants (@SFGiants) 25 septembre 2021

Maintenant, pouvez-vous imaginer que la première équipe à atteindre 100 victoires a été exclue des séries éliminatoires et a dû se battre dans le joker pour sa vie ?

Eh bien, juste cela pourrait arriver à géants Il a déjà obtenu sa place pour la wild card, mais n’assure toujours pas la suprématie de la division contre les Dodgers, ce qui pourrait lui coûter cher s’il ralentit le fait de devoir jouer les Cardinals (très probablement) à un seul match de sa survie.

Quelle finale de saison qui nous attend avec ces deux-là, Félicitations, Giants !