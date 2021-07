Les Gilets jaunes veulent le retour du franc et la fin de la soumission aux maîtres UE-allemands – « Ditch Euro ! » | Monde | Nouvelles

Anice Lajnef est la Ministre des Finances de ‘Le Gouv’ et a travaillé de nombreuses années en tant que trader en produits dérivés pour de grandes banques telles que la Société Générale et Barclays. ‘Le Gouv’ est le projet politique issu du mouvement des Gilets Jaunes en France et est le fruit de l’un des principaux organisateurs du groupe, Fabrice Grimal. L’un des principaux objectifs de ‘Le Gouv’ est de générer de nouvelles idées sur la façon de changer le statu quo politique et économique en France, ainsi que de se présenter éventuellement aux élections présidentielles.

M. Lajnef a déclaré à Express.co.uk qu’un pays ne pourrait pas avoir une véritable souveraineté s’il ne possédait pas sa propre monnaie.

Il a expliqué: “Je pense que si vous voulez avoir votre souveraineté, vous devez bien sûr avoir votre propre argent – parce que l’argent est ce qui fait le lien social entre les gens.

“Pourquoi devrais-je partager le même argent avec quelqu’un qui est en Estonie ou en Lituanie ou ailleurs ?

“Nous devrions avoir notre propre argent et être souverains de notre propre argent parce que si vous n’avez pas la souveraineté sur votre propre argent, vous avez la souveraineté sur un petit peu, sur les petites choses qui ne sont pas très importantes.”

Le ministre des Finances de ‘Le Gouv’ a déclaré que l’adhésion à l’euro prive les gouvernements nationaux d’un outil essentiel pour les aider à stimuler leurs économies – la capacité de dévaluer leurs devises.

Il a également affirmé que la Banque centrale européenne (BCE) travaillait principalement pour protéger les intérêts de l’économie allemande au détriment de tous les autres.

“Ce qui est sûr, c’est comme si pour le moment la BCE est physiquement, géographiquement à Francfort, mais aussi dans l’état d’esprit la BCE est allemande, pas européenne”, a-t-il déclaré.

“Donc tout est fait pour l’économie allemande et au lieu de pouvoir – l’Italie, l’Espagne ou la France – jouer sur sa monnaie et l’affaiblir si on en a besoin – on ne peut pas.”

M. Lajnef a accusé l’Union européenne de faciliter le dumping fiscal en n’imposant pas un système d’imposition uniforme dans tout le bloc, permettant ainsi à certains pays d’obtenir un avantage concurrentiel injuste.

Le dumping fiscal fait référence à une pratique selon laquelle les pays attirent le commerce et l’investissement en offrant des taxes moins élevées.

LIRE LA SUITE: Barnier fait face à la réalité dans la course pour remplacer Macron – “Qui?”

“Vous avez des arbitrages qui se font au sein de l’UE – nous partageons le même argent mais en réalité nous n’avons pas d’abord les mêmes taux et nous n’avons pas la même fiscalité”, a-t-il expliqué.

“Donc le marché, les multinationales, les grandes entreprises qu’ils arbitrent entre les pays et puis vous avez le dumping fiscal.

“Vous avez l’Irlande qui va avec des taux d’imposition plus bas, vous avez les Pays-Bas, vous avez le Luxembourg – donc en fait les loups sont avec nous – ces trois pays font du dumping fiscal et au final qui perd de l’argent c’est la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni lorsqu’ils étaient dans l’UE.

Il a ajouté : « Soit l’UE doit accepter que nous partageons la même fiscalité et nous ne pouvons pas avoir de dumping, en appliquant les mêmes règles ou quoi que ce soit, soit nous devons nous retirer. »

Selon les données fournies par taxfoundation.org, les taux d’imposition des sociétés en France en 2020 étaient de 32,02%, alors qu’en Irlande ils n’étaient que de 12,5%.

A NE PAS MANQUER

Macron a abandonné les attaques contre AstraZeneca alors que des milliers de personnes rejettent le jab [Reveal]

« Tais-toi, Macron ! » Le président français a dit d’arrêter de saper AZ jab [Spotlight]

Macron «totalitaire» face à une nouvelle vague de protestations des gilets jaunes [Insight]

En juin, les dirigeants du G7 ont signé un accord qui les engage à introduire un impôt mondial sur les sociétés d’au moins 15 %, dans le but de créer des règles du jeu plus équitables.

Or, les Gilets jaunes veulent taxer les multinationales l’équivalent de la part des ventes qu’elles réalisent en France.

Le ministre des Finances de ‘Le Gouv’s a précisé : “Par exemple, si votre chiffre d’affaires est réalisé à 10 % en France, nous regardons votre bénéfice global et vous payez l’équivalent de 10 % d’impôts sur votre bénéfice global.

“Nous n’avons donc pas cet arbitrage avec l’Irlande – parce que nous ne pouvons même pas faire confiance aux pays qui se trouvent dans la zone européenne, à savoir l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas – vous avez maintenant même le Portugal et Malte dans le jeu.”