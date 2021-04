Les glaciers de la planète accélèrent leur fonte de 31% par rapport à 2004

29/04/2021 à 15:03 CEST

Les glaciers de la planète fondent à un rythme forcé, selon ce que les scientifiques viennent d’annoncer. Plus précisément, ces formations glacées perdent actuellement 31% de neige et de glace de plus par an qu’il y a 15 ans, selon les mesures satellitaires de tous les glaciers de montagne du monde. Le changement climatique et le réchauffement climatique sont à l’origine de cette situation.

En utilisant vingt ans de données satellitaires récemment déclassifiées, les scientifiques ont calculé que les 220000 glaciers de montagne du monde perdent plus de 328 milliards de tonnes (298 milliards de tonnes métriques) de glace et de neige par an depuis 2015. selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature .

Le niveau d’eau envoyé à la mer à la suite de cette fonte représente un volume capable d’enterrer la Suisse sous 7,2 mètres d’eau chaque année.

Le taux de fonte annuel enregistré entre 2015 et 2019 est jusqu’à 78 milliards de tonnes (71 milliards de tonnes) plus élevé que le taux enregistré entre 2000 et 2004. Les taux mondiaux d’éclaircie des glaciers, qui sont différents du volume d’eau perdu, doublé au cours des 20 dernières annéesC’est une vitesse “énorme”, a déclaré Romain Hugonnet, glaciologue à l’ETH Zurich et à l’Université de Toulouse en France qui a dirigé l’étude.

La moitié de la perte mondiale de glaciers se produit aux États-Unis et au Canada, bien que des pertes importantes soient observées sur tous les continents. Les taux de fonte de l’Alaska sont “parmi les plus élevés de la planète” et le glacier Columbia, par exemple, recule d’environ 35 mètres par an, a déclaré Hugonnet.

Cdonc tous les glaciers du monde fondentmême ceux du Tibet, qui étaient auparavant très stables, selon l’étude. À l’exception de quelques-uns en Islande et en Scandinavie, qui sont alimentés par une augmentation des précipitations, les taux de fonte s’accélèrent dans le monde.

Cette photo du 9 mai 2020 montre le glacier Mendenhall à Juneau, en Alaska. Depuis 2000, le glacier a perdu 2,8 milliards de tonnes (2,5 milliards de tonnes métriques) de neige et de glace, dont plus de 1,7 milliard de tonnes (1,6 milliard de tonnes métriques) depuis 2010. (AP Photo / Becky Bohrer)

La fonte presque uniforme des glaciers du monde «reflète l’augmentation globale de la température». Oui il est dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gazDit Hugonnet. Certains glaciers plus petits, qui contiennent moins de glace, disparaissent complètement. En fait, il y a deux ans, des scientifiques, des militants et des représentants du gouvernement islandais ont organisé des funérailles symboliques pour un petit glacier désormais désespérément disparu.

“Il y a dix ans, nous avions l’habitude de dire que les glaciers sont l’indicateur du changement climatique, mais maintenant ils sont en fait devenus un mémorial de la crise climatique”, a déclaré le directeur du Service mondial de surveillance des glaciers, Michael Zemp, qui n’était pas impliqué. l’étude.

L’étude est la première à utiliser ces images satellites 3D pour examiner tous les glaciers de la Terre qui ne sont pas connectés aux calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique. Des études antérieures n’utilisaient qu’une fraction des glaciers ou estimaient la perte de glaciers sur Terre à l’aide de mesures gravimétriques depuis l’orbite. Ces lectures de gravité ont de grandes marges d’erreur et ne sont pas aussi utiles que les données de la présente étude, a déclaré Zemp.

Lonnie Thompson, de l’Université d’État de l’Ohio, a déclaré que la nouvelle étude offre une “image alarmante”. La fonte des glaciers est un problème pour des millions de personnes qui dépendent quotidiennement de la fonte saisonnière de ces formations pour l’eau. En outre, la fonte rapide peut provoquer des glissements de terrain mortels dans les lacs glaciaires dans des endroits comme l’Inde, a déclaré Hugonnet.

Mais la plus grande menace est l’élévation du niveau de la mer. Les océans du monde s’élèvent déjà à mesure que l’eau chaude se dilate et que les calottes glaciaires fondent au Groenland et en Antarctique. Cependant, les glaciers sont responsables de 21% de l’élévation du niveau de la merPlus encore que les calottes glaciaires, selon l’étude. La fonte des calottes glaciaires constitue une menace majeure à long terme pour l’élévation du niveau de la mer.

«Il devient de plus en plus clair que l’élévation du niveau de la mer sera un problème croissant alors que nous entrons dans le 21e siècle», a déclaré Mark Serreze, directeur du Centre national de données sur la glace et la neige.

Etude de référence: DOI: 10.1038 / s41586-021-03436-z

Cela peut vous intéresser: Il reste 30 ans aux glaciers ibériques