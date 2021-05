Les glaciers fondent plus vite que jamais, et avec cela, vient le double coup dur des inondations et de la pénurie d’eau

Le temps étant presque écoulé pour toute inversion significative du changement climatique, l’accent doit maintenant être mis sur l’atténuation et le passage à une trajectoire de réchauffement plus faible que celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement.

Les glaciers du monde fondent à un rythme plus rapide qu’auparavant – mettant les régions densément peuplées du monde (en particulier en Asie) au double risque d’inondations et de pénurie d’eau. Une nouvelle étude indique que la couverture de glace mondiale a perdu 300 milliards de tonnes de glace par an de 2015 à 2019, soit une augmentation de 30% du taux de fonte par rapport à la période 2010-2014.

Plus tôt cette année, des chercheurs de l’Université de Leeds avaient découvert que le rétrécissement de la glace mondiale suivait le pire scénario climatique décrit par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Cela aurait dû déclencher des klaxons sur l’action climatique; si des gains significatifs ont été réalisés avec les récentes annonces climatiques du président américain Joe Biden, ils sont loin d’être suffisants et les années Trump montrent que les annonces climatiques restent soumises aux aléas de la politique électorale.

L’étude de Leeds avait révélé que le monde avait perdu 28 billions de tonnes de glace entre 1994 et 2017 – à titre de perspective, c’est plus de 1,2 billion de tonnes de glace perdues par an en un peu plus de deux décennies, tandis que le chiffre de la perte de glace était de 800 milliards de tonnes jusque-là.

Grâce à la hausse des températures de l’air à mesure que les émissions de gaz à effet de serre (GES) augmentent, la perte de glace des terres a été marquée – alors que cela ne représente que 1% de la glace mondiale, elle représente un quart de la perte de glace de la planète depuis les années 1990.

Pendant ce temps, cette fonte est un double coup dur car elle augmente la température des océans et multiplie la perte de glaciers et de glace de mer qui se terminent par la mer. Les pertes combinées de glace ont entraîné une élévation de 1,3 pouce du niveau de la mer. Le temps étant presque écoulé pour toute inversion significative du changement climatique, l’accent doit maintenant être mis sur l’atténuation et le passage à une trajectoire de réchauffement plus faible que celle sur laquelle nous nous trouvons actuellement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.