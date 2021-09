Les glaciers pyrénéens ont perdu jusqu’à 23 % de glace en dix ans

09/05/2021 à 10:03 CEST

Les glaciers sont un point critique pour l’élévation du niveau de la mer. Sa fonte est l’une des grandes raisons pour lesquelles cette élévation se produit, étant donné la quantité considérable de glace qui s’accumule sur le continent. Partout sur la planète, leur volume diminue en raison du réchauffement climatique et les glaciers pyrénéens pourraient disparaître dans vingt ans, selon les experts.

Or, une étude menée par des chercheurs de l’Institut Pyrénéen d’Écologie (IPE-CSIC) entre 2011 et l’année dernière, et qui a porté sur 17 des 24 glaciers qui existent dans les Pyrénées, a montré que ils ont perdu plus de six mètres d’épaisseur et jusqu’à un cinquième de leur surface, 23,3%. Ce sont des réductions jamais vues auparavant.

Il y a des cas où l’épaisseur de la glace a diminué de 10 mètres en moyenne, mais à certains endroits la perte a dépassé les 20 mètres.

La réduction de la glace dans chacun d’eux a maintenu un rythme similaire depuis les années 1980, selon ce travail auquel ont participé différents centres de recherche en Espagne et en France, dont les principales conclusions ont été publiées dans la revue ‘Geophysical Research Letters’. L’étude a été menée par les chercheurs Ixeia Vidaller et Jesús Revolución.

La recherche analyse les changements d’épaisseur et de répartition des glaciers pyrénéens au cours de la dernière décennie. Les deux scientifiques citent comme exemple de ces changements ceux observés dans le glacier du Monte Aneto, dont les pertes sont estimées à 24,3% en termes de superficie et une moyenne de 8,5 mètres d’épaisseur, avec des dénivelés allant jusqu’à 21 mètres dans certaines zones.

L’une des masses glaciaires les plus touchées est le glacier d’Ossoue, dans le massif du Vignemale, qui a subi une diminution de 25,7 % de sa surface et des pertes d’épaisseur moyennes de 10 mètres ; ou le glacier du Taillon, qui a perdu en moyenne 11,6 mètres, dépassant les 23 mètres dans sa zone centrale.

Bien que les conditions climatiques ne varient pas beaucoup entre les zones où se trouvent les glaciers, puisque le climat a varié de manière similaire dans l’ensemble des Pyrénées, selon les scientifiques, de grandes différences ont été observées dans la perte de glace dans cette zone au cours de la période analysée.

Ainsi, les plus petits glaciers pyrénéens, d’une superficie de moins de 10 hectares, comme Barrancs, dans le massif de la Maladeta, ou Llardana, dans le massif des Posets, sont fortement influencés par la topographie locale. Ceci se déduit du contraste entre leurs pertes en surface et celles en épaisseur.

En revanche, les plus grands glaciers sont majoritairement influencés par les conditions climatiques de cette région montagneuse, de sorte que les masses plus importantes, comme celles d’Aneto, Maladeta, Ossoue et Monte Perdido, évoluent de manière similaire avec des pertes en superficie et en épaisseur. .

L’une des preuves fournies par l’étude est que les glaciers se cantonnent progressivement aux zones les plus abritées et protégées, avec moins de rayonnement solaire et une plus grande accumulation de neige. Dans ces zones, les glaciers peuvent connaître une dégradation plus lente, mais dans tous les cas ils seront voués à une disparition progressive de la dynamique qui les caractérise.

Les glaciers pyrénéens sont les plus grands du sud de l’Europe et leur survie est menacée par le changement climatique, les résultats obtenus dans ce travail sont donc un avant-goût de ce qui peut se passer dans d’autres chaînes de montagnes plus au nord de l’Europe, comme les Alpes dans lesquelles les glaciers montrent également un net recul.

Variantes de la la superficie des glaciers a été calculée avec des images haute résolution capturées par différents satellites avec des capteurs optiques, tandis que les changements d’épaisseur ont été déterminés en comparant les surfaces 3D générées avec des vols de drones (année 2020) et celles obtenues avec un capteur LiDAR aéroporté (année 2011).

L’Institut Pyrénéen d’Ecologie considère que l’utilisation de cette méthodologie a un potentiel énorme, mais son application est complexe compte tenu des caractéristiques des zones surveillées, tant au niveau des vols qu’au niveau des accès.

Les auteurs de l’étude évaluent que la combinaison de techniques de vol avec des drones et du LiDAR a permis de quantifier les variations de la surface des glaciers avec une incertitude inférieure à 0,4 mètre.

Des chercheurs de l’Université du Pays Basque, du CESBIO et du LEGOS de Toulouse, de l’association de glaciologie MORAINE, de l’Université de Saragosse et de l’Université de Valladolid.

