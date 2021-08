Les Glasgow Rangers bannissent plusieurs fans pour insultes racistes

in

25/08/2021 à 16h52 CEST

Les Glasgow Rangers se sont avérés avoir une réponse rapide et efficace au racisme. Après une vidéo de certains fans avec des chants racistes circulant sur les réseaux sociaux vers Kyogo furuhashi, le club s’est déjà chargé de les identifier et vous bannir définitivement de leur stade.

Dans un communiqué publié lundi, l’équipe a confirmé avoir pris des décisions pour lutter contre des actes comme celui du week-end : “Les Rangers peuvent confirmer qu’une enquête est déjà terminée concernant une vidéo qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. LLes individus impliqués ont été identifiés et seront bannis indéfiniment de tous les jeux des Rangers. »ils ont écrit. « D’ailleurs, etl RSC dont ils étaient membres et avec qui ils voyageaient pour assister au match, ne pourra pas recevoir de billets pour les prochains matchs“, ont-ils ajouté.

Cette mise à jour intervient après qu’ils aient annoncé dimanche qu’ils allaient lutter contre la xénophobie dans le football : “Malheureusement, plusieurs joueurs du Celtic ces dernières années ont subi des abus racistes similaires. En tant que club ouvert à tous, nous nous opposons fermement au racisme sous toutes ses formes et apporterons à Kyogo tout notre soutien. »ils ont déclaré. « Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble pour lutter contre toutes les formes d’intolérance », ont-ils déclaré.