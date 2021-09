Les Go-Go annoncent une tournée au Royaume-Uni en 2022 avec Billy Idol

Icônes de roche Les Go-Go ont annoncé qu’ils seraient en tournée avec Billy Idol lors d’une prochaine tournée au Royaume-Uni.

Le groupe s’est tourné vers Twitter pour faire l’annonce : “Nous n’avons pas eu l’occasion de jouer pour nos fans britanniques depuis 26 ans et nous avons hâte de tous vous voir.” Les billets pour la tournée, qui débutera en juin 2022, seront mis en vente jeudi (9/30).

Les Go-Go ont fait les manchettes ces derniers temps, grâce au 40e anniversaire de leur séminal Beauty and the Beat.

Le 8 juillet 1981, The Go-Go’s a sorti son premier album phare. Pour célébrer l’anniversaire de sa sortie, UMe/Interscope a publié Beauty and the Beat – 40th Anniversary Limited Edition pressé sur vinyle rose avec une nouvelle pochette comportant une photo inédite prise de la séance photo de la couverture de l’album original. Le projet a été réédité le 10 septembre. Chaque exemplaire est numéroté et n’était disponible que sur uDiscover, The Sound of Vinyl et la boutique officielle du groupe. Les copies vinyle de la réédition sont déjà épuisées.

Les Go-Go est monté en flèche au rang de superstar après avoir sorti l’un des premiers albums les plus réussis de tous les temps. Beauty and the Beat est une collection de chansons contagieuses et chargées d’accroches qui sont restées au n ° 1 des charts Billboard pendant six semaines consécutives, donnant naissance aux tubes “Our Lips Are Sealed” (nommé l’un des 100 meilleurs singles pop de Rolling Stone) et “We Got The Beat” et leur a également valu une nomination aux Grammy Awards du “Meilleur nouvel artiste”. Ils ont la particularité d’être le seul groupe entièrement féminin à écrire leurs propres chansons et à jouer de leurs propres instruments sur un album n°1.

Les Go-Go aussi ont récemment annoncé leurs dates 2021/2022 sur la côte ouest nord-américaine pour célébrer l’intronisation prochaine du groupe au Rock & Roll Hall of Fame 2021. La tournée débutera le 28 décembre 2021 à San Francisco au Masonic Auditorium. Le groupe devrait également se produire à Los Angeles, à Las Vegas le soir du Nouvel An et le jour de l’An, et à San Diego.

Achetez ou diffusez Beauty and the Beat — Édition limitée 40e anniversaire.