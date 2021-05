Les Go-Go sur leur intronisation au Rock & Roll Hall of Fame ⋆ .

Mercredi, la guitariste et cofondatrice de Go-Go, Jane Wiedlin, venait d’être informée que son groupe était le premier groupe punk de LA à entrer dans le Rock and Roll Hall of Fame lorsqu’elle a mentionné une note récemment reçue d’un ami et pair de longue date. du groupe X.

Wiedlin a déclaré au téléphone depuis son domicile à Hawaï: «Je viens de recevoir un SMS de John Doe disant:« OG punks pour la victoire! »

Gagnant une place lors de la cérémonie d’intronisation 2021 aux côtés de Todd Rundgren, Foo Fighters, Tina Turner, Carole King et Jay-Z, les Go-Go ont été honorés pour leur série révolutionnaire de tubes new wave et pop-punk, dont “Our Lips Are Sealed,” »« Nous avons le rythme »,« Cette ville »et« Vacances ».

Faisant partie de la scène LA de première génération centrée sur des groupes tels que X et Germs, le groupe a combiné l’urgence de la musique avec le mélodisme accrocheur de la pop de style Brill Building. Le quintette – le chanteur-guitariste Wiedlin, la chanteuse Belinda Carlisle, la bassiste Kathy Valentine, la batteuse Gina Schock et la guitariste-claviériste Charlotte Caffey – reste le seul groupe de rock entièrement féminin à remporter un album n ° 1, «Beauty and the Beat» de 1981 .

«Nous sommes submergés de gratitude d’avoir été intronisés en 2021 au Rock and Roll Hall of Fame», a déclaré le Go-Go dans un communiqué conjoint. «Les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans le secteur de la musique en constante évolution et les Go-Go sont très fiers de voir notre réussite honorée et reconnue par les fans et les électeurs.

S’il y avait un sous-texte à leur note, cela implique une question que de nombreux fans se posent depuis 15 ans que les Go-Go sont éligibles pour l’intronisation: qu’est-ce qui a pris si longtemps?

«Nous étions la saveur appétissante de la scène punk, je suppose. Les jolies filles, ou peu importe », dit Wiedlin, ajoutant qu’elle et le reste du groupe avaient depuis longtemps appris à ne pas s’attendre à un appel de Cleveland pour une raison très spécifique:« Nous avions entendu tant de fois que quelqu’un ou des personnes qui étaient au comité de nomination nous détestaient. Mais, a-t-elle poursuivi, «au cours de la dernière année, ils ont eu beaucoup de sang frais dans leur comité de nomination, et je pense que ces gens ont vu notre valeur.»

Elle a rappelé une histoire de 1981 du Times qui faisait écho aux défis auxquels le groupe a dû faire face pour gagner le respect d’une entreprise de musique dominée par les hommes. Intitulé «Pourquoi ne peut pas Go-Go-Go obtenir un contrat d’enregistrement?», L’histoire énumère les nombreux groupes de LA contemporains qui ont été signés, dont peu sont aussi populaires que les Go-Go. A l’époque, Wiedlin avait déclaré: «Je pense que c’est parce que nous sommes des filles. Si c’étaient des garçons qui faisaient nos chansons, les maisons de disques les adoreraient.

Dans l’histoire, elle a reconnu le doute que de tels messages se multiplient: «Parfois, je pense que nous devons être terribles, malgré ce que disent nos fans.»

Au téléphone d’Austin, au Texas, Valentine, dont les mémoires de 2020, «All I Ever Wanted», a retracé ses expériences avec les Go-Go, a déclaré qu’ils «sont sortis de la scène punk dans les rues de LA, un groupe qui arrive à être l’un des milliers qui a les marchandises. Nous avons livré. Nous avions le matériel. Nous avions le charisme. Nous avions le timing. Nous avions tout ce dont vous avez besoin. Tout cela a été éclipsé, rejeté ou radié pendant de très nombreuses années. »

Elle a ajouté que la visibilité du groupe au cours de la dernière année avait probablement aidé leur cause. «The Go-Go’s», le documentaire Showtime de la réalisatrice Alison Elwood sur le groupe, a attiré l’attention et acclamé lors de sa sortie au plus fort de l’ennui au foyer. Mais, a souligné Valentine, les Go-Go ont gagné leur place grâce à «nos réalisations et ce que nous avons fait, ce qui était super rock ‘n’ roll».

Les Go-Go se produisent en 1990.

(NBCUniversal)

Ni Wiedlin ni Valentine n’avaient de réponse solide lorsqu’on leur a demandé qui présenterait les Go-Go lors de la cérémonie d’intronisation le 30 octobre à Cleveland. Wiedlin a suggéré des pairs de la scène des années 1980, mais a déclaré que Valentine avait fait valoir que les jeunes artistes pourraient offrir une meilleure perspective.

«Je voudrais soit Haim ou Hayley [Williams] de Paramore », a déclaré Valentine, les qualifiant de« femmes interprètes et artistes fortes et incroyables. Soulignant que le groupe pourrait facilement dresser une longue liste, elle a ajouté: «Peut-être que ce qui s’est passé pour nous a aidé à ouvrir la porte à ces actes.»

Lorsqu’on lui a demandé si la reconnaissance tardive de leur influence par l’institution avait entaché sa vision du Temple de la renommée, Wiedlin a répondu que non.

«J’ai été vraiment surprise de voir à quel point j’étais excitée quand j’ai découvert», a-t-elle déclaré. «Je pensais que je serais comme, ‘Je ne voudrais pas être dans un club qui aurait quelqu’un comme moi en tant que membre’ – cette vieille ligne de Groucho Marx. Mais je ne ressens pas ça. Être là-haut avec tous ces rois et reines de la musique? Enfer, ouais.

