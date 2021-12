Les Goldbergs Jeff Garlin répliquent aux allégations de « comportement inapproprié »

Jeff Garlin a nié les allégations concernant son comportement sur le plateau (Photo: .)

Jeff Garlin a riposté aux allégations de « comportement inapproprié » sur le tournage de The Goldbergs, niant également avoir été licencié de la série.

L’acteur, 59 ans, a minimisé les allégations selon lesquelles il » s’était engagé dans un comportement verbal et physique sur le plateau qui mettait les gens mal à l’aise » de la part de trois personnes qui travaillaient auparavant dans la série.

Il a dit Salon de la vanité: ‘D’accord. Il y a eu une enquête RH sur moi ces trois dernières années. Les RH sont venues me voir trois années de suite pour mon comportement sur le plateau.

Refusant d’expliquer de quoi il s’agissait, Garlin a affirmé que s’il avait dit quelque chose de « idiot et offensant » s’il travaillait dans une compagnie d’assurance, la situation serait différente.

Il a ajouté: “ Si, en tant que star de la série, j’exigeais un stand de tir et sur le plateau, et que je tirais des armes tous les jours et que j’étais un peu lâche – pour moi, c’est une atmosphère de travail dangereuse.

« Si j’ai menacé des gens, c’est une atmosphère de travail dangereuse. Rien de tout cela n’arrive jamais avec moi. Ce n’est pas qui je suis. Je suis désolé de vous dire qu’il n’y a vraiment pas de grande histoire. À moins que vous ne vouliez faire une histoire sur le politiquement correct.

Trois personnes se seraient plaintes aux RH qu’il les avait rendues « mal à l’aise » lorsqu’elles travaillaient sur The Goldbergs (Photo : Bob D’Amico/Walt Disney Television via .)

Il s’est excusé si les gens étaient offensés par quelque chose qu’il leur avait dit étant donné qu’il est un comédien de stand-up, mais a nié avec véhémence qu’il n’ait jamais « approché physiquement quelqu’un ».

Garlin, qui joue le père bourru dans The Goldbergs ainsi que dans Curb Your Enthusiasm, a également répondu aux allégations selon lesquelles il mettait les gens mal à l’aise en les serrant dans ses bras, ajoutant: « Je suis une personne qui fait des câlins à coup sûr.

«Et ce sont des câlins rapides, mais je ne savais pas que quelqu’un ressentait – donc si vous voulez écrire cette histoire, c’est une histoire vraie.

« Il leur incombe de dire quelque chose, et je respecterais volontiers quiconque dirait : « S’il vous plaît, ne me serrez pas dans vos bras. Je ne me sens pas à l’aise.

Il joue également dans Curb Your Enthusiasm (Photo: HBO

Il a cependant ajouté que les RH « ne m’ont jamais dit un mot à propos des câlins », mais a convenu que les employés avaient le droit de s’adresser aux RH si cela les mettait mal à l’aise.

Dans la longue interview, il a déclaré à la publication que c’était son travail de « soulager la douleur des gens » et la pensée qu’il aurait pu la causer le rend « terriblement triste ».

Garlin a également nié avec véhémence avoir été renvoyé de la série, affirmant qu’ils « essayaient de parvenir à un accord », mais a ajouté qu’il filmerait plus de scènes mais « ne ferait aucune de mes bêtises » par « respect ». .

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Un porte-parole de Sony a déclaré à la publication: « Le bien-être de nos acteurs et de notre équipe est de la plus haute importance pour nous. C’est une question d’emploi et elle est traitée par les RH et la production.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Jeff Garlin pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Joshua Bassett de High School Musical révèle les abus sexuels commis pendant son enfance par un «homme beaucoup plus âgé»



PLUS : Et juste comme ça : la mort de Willie Garson ne sera pas inscrite dans le redémarrage de Sex and the City





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();