Les Golden Eagles l’allument en seconde période

Avec un début de saison étonnamment solide, il est facile d’oublier que l’équipe masculine de basket-ball Marquette compte neuf nouveaux joueurs et un entraîneur à sa première saison à l’école.

Les Golden Eagles sont toujours un travail en cours, sujet à des oscillations sauvages allant du jeu sublime aux tronçons incroyablement bâclés.

L’ensemble du spectre était évident dans la victoire 83-54 de MU sur Jackson State mardi au Fiserv Forum.

Quiconque jette un simple coup d’œil au score final serait probablement surpris d’apprendre que les Golden Eagles (7-1) sont entrés à la mi-temps à égalité avec les Tigers (1-6) à 29-29.

LE SCORE DE LA BOÎTE: Marquette 83, État de Jackson 54

Smart a apporté son premier changement à la formation de départ cette saison, insérant le gardien de première année à l’esprit offensif Kam Jones à la place d’Olivier-Maxence Prosper. Les Golden Eagles ont été enclins à des départs lents, et Smart a exprimé sa frustration face à la formation d’ouverture après la victoire de samedi sur le nord de l’Illinois.

« Le groupe qui a commencé ces sept premiers matchs, pour une raison quelconque, statistiquement ne jouait pas aussi bien ensemble », a déclaré Smart. « J’ai donc fait un léger ajustement. Kam a vraiment bien joué. J’avais l’impression qu’il avait bien joué quand il était avec ces gars plus tôt cette année.

Les nouveaux partants n’ont pas empêché MU de subir un nouveau début léthargique. Ce fut une première mi-temps disgracieuse avec les Golden Eagles tirant 11 pour 28 (39,3%), dont 2 pour 9 sur trois points, et jouant une défense nonchalante.

Le transfert de diplômé de MU Darryl Morsell a finalement fourni l’étincelle nécessaire. Il a reconstitué une course personnelle de 7-0 au cours de la première minute et plus de la seconde avec deux solides entraînements et un pointeur à trois points du haut de la clé.

Morsell a terminé avec huit points, mais cette rafale était un signe encourageant pour MU. Après avoir marqué 21 points ou plus dans chacun des quatre premiers matchs des Golden Eagles, Morsell en a marqué 32 au cours des quatre derniers.

« Le défi pour tous ces gars était juste de sortir d’eux-mêmes en termes de frustration », a déclaré Smart. «Je pensais que toute notre équipe était frustrée en première mi-temps.

L’histoire continue

« C’est une émotion difficile à gérer en tant que joueur car, contrairement à la colère, vous ne pouvez vraiment rien faire avec. La colère, vous pouvez en quelque sorte la canaliser, vers votre adversaire ou vers un jeu avec un niveau de violence. Mais je pense que nos gars ont fait du bon travail en tournant la page, en se soutenant mutuellement et en ressortant avec une bonne énergie défensive en seconde période.

Cette rafale a également déclenché l’offensive de MU. Ighodaro a terminé avec 14 points sur des tirs à 6 contre 6 et 11 rebonds. Prosper a répondu en sortant du banc avec 11 points.

« Darryl est un grand leader », a déclaré Ighodaro. « Nous nous nourrissons tous de son énergie. Donc, quand il a participé à cette course, cela a en quelque sorte inspiré tout le monde à reprendre son jeu et à jouer plus fort. »

L’attaquant de Marquette Oso Ighodaro a claqué deux de ses 14 points mardi soir.

C’était le premier double-double collégial d’Ighodaro. Le grand homme de 6 pieds 9 pouces a montré une amélioration rapide depuis la saison dernière.

« Je commence juste à me sentir à l’aise avec le système », a déclaré Ighodaro. « Juste trouver des moyens d’avoir un impact sur le jeu. Je n’ai peut-être pas une ligne de statistiques comme celle-ci à chaque match, mais j’essaie d’avoir un impact sur le jeu à chaque fois que je participe.

Le reste du score de MU était étalé, dont 46 points de joueurs de banc.

« Ce n’est pas une de ces équipes où vous avez cinq bons joueurs et où tout le monde est juste une sorte de coureur également », a déclaré Smart. « Nous n’avons pas cette équipe. Nous avons 11 joueurs boursiers disponibles pour jouer qui peuvent aider notre équipe de différentes manières. Et ils ont tous des forces et des faiblesses. Ils ont tous des domaines à développer.

Sur les 11 joueurs boursiers, seul le vétéran garde Greg Elliott n’a pas marqué au moins cinq points. Elliott n’a joué que 3 minutes et 31 secondes en première mi-temps.

« Je pensais juste que les autres gars jouaient avec un peu plus de combat », a déclaré Smart. «Je ne pense pas qu’il a défendu avec l’intensité dont il avait besoin en première mi-temps.

« Greg est un bon joueur. Greg est un gars dont nous avons besoin pour jouer un rôle important dans notre équipe. Mais en tant que gars qui est dans sa cinquième année d’université, il doit entrer et diriger du point de vue de l’énergie et de l’effort. Il aura donc une autre opportunité de le faire.

Le calendrier devient nettement plus difficile pour MU. Les Golden Eagles affronteront le Wisconsin et l’État du Kansas sur la route avant de terminer la liste des non-conférences contre UCLA le 11 décembre. Le jeu Big East commence à Xavier le 18 décembre.

« Cette période de l’année, chaque équipe cherche, OK, comment pouvons-nous mettre en place un effort complet de 40 minutes », a déclaré Smart. «Et évidemment, nous ne sommes pas différents. Nous avons un long chemin à parcourir pour comprendre le niveau de maturité nécessaire pour être à notre meilleur pendant 40 minutes.

« Mais évidemment, avec le calendrier que nous avons à venir, nous devrons le comprendre assez rapidement. »

