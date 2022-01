Les Golden Globe Awards 2022 n’auront pas de public ni de tapis rouge

Voici comment étaient les Golden Globes en temps de pandémie (Vidéo de 2021) 2:56

. – Les Golden Globes 2022 auront lieu, mais ne seront pas accessibles au public.

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) organisera une cérémonie le dimanche 9 janvier au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, lieu traditionnel de l’événement, mais elle ne sera pas télévisée, il n’y aura pas de public, et pas de tapis rouge. .

Les organisateurs ont attribué la réduction des plans d’événements à la hausse actuelle du covid-19.

« La santé et la sécurité restent une priorité pour la HFPA. Il n’y aura pas d’audience le 9 janvier et les précautions suivantes sont prises pour les membres et bénéficiaires sélectionnés qui seront dans la salle : Tests de vaccination et rappels, accompagnés d’un PCR négatif test dans les 48 heures, il est obligatoire d’entrer ; tous les invités doivent porter un masque et doivent garder une distance physique à tout moment à l’intérieur de la salle de bal ; il n’y aura pas de tapis rouge », a déclaré la HFPA dans un communiqué publié mardi.

NBC a annoncé l’année dernière qu’elle ne diffuserait pas les Golden Globes de cette année, à la suite de la controverse sur le manque de diversité parmi les membres de la HFPA et d’autres problèmes éthiques liés aux avantages financiers.

Voici comment étaient les Golden Globes en temps de pandémie 2:56

Les Golden Globes auront des « changements radicaux »

La HFPA a ajouté dans son communiqué mardi qu’il y avait eu des « changements radicaux » dans l’organisation.

« Au cours des huit derniers mois, la HFPA a complètement remanié ses statuts, mettant en œuvre des changements radicaux de haut en bas qui traitent de l’éthique et du code de conduite, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, de la gouvernance, de l’adhésion, etc. et la classe la plus diversifiée à ce jour de 21 nouveaux membres, qui sont tous des votants pour la première fois aux Golden Globes », indique le communiqué.

Bien que les studios n’aient pas officiellement soumis de titres pour examen, les nominations pour la 79e cérémonie annuelle des Golden Globes ont été annoncées en décembre.

« Le pouvoir du chien » et « Belfast » sont en tête des nominations pour les films, tandis que « Succession » de HBO a remporté le plus de nominations pour une série télévisée avec cinq.

« Ted Lasso » et « The Morning Show » d’Apple ont chacun quatre nominations.