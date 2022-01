Les Golden Globes 2022 c’est ce dimanche, mais sans tapis rouge et en boycott

Entre la polémique et la vague de contagions du covid-19, la remise des Golden Globes ne s’effectuera pas en grand. Les mesures de ne pas exécuter le tapis rouge et l’absence de public est due à la variante Omicron. Les participants doivent présenter un calendrier de vaccination complet, une dose de rappel et les résultats négatifs d’un test covid-19.

Les nominations en 2022 sont portées par la série Succession de HBO, et les films Le pouvoir du chien Netflix, Belfast et Spencer. Les autres nominés incluent Lady Gaga pour House of Gucci, Kristen Stewart pour Spencer, ainsi qu’Olivia Colman pour La fille perdue, Nicole Kidman et Jessica Chastain dans les catégories de la meilleure actrice.

(Youtube.)

Parmi les acteurs sont nommés Leonardo DiCaprio, Andrew Garfield, Andrew Garfield, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith, entre autres. Mais aucun n’assistera aux Golden Globes en personne à cause des mesures actuelles, mais aussi à cause du boycott des récompenses.