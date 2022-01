Les Golden Globes 2022 se dérouleront sans public et ne seront pas diffusés à la télévision

Golden Globes 2022 Pas de public ni de diffusion à la télé !

Récemment, il a été annoncé que les prochains Golden Globes 2022 se tiendraient sans public et seraient diffusés à la télévision, changeant complètement la façon dont ils étaient censés être.

Ensuite, nous vous ferons savoir ce que vous devez savoir sur le la cérémonie des Golden Globes 2022.

La 79e édition des Golden Globes aura lieu ce prochain dimanche sans public ni médias, après le boycott pour des raisons éthiques subi par l’événement connu comme la plus grande fête d’Hollywood.

La Hollywood International Press Association, en charge du vote, a été accusée de racisme, de swxisme, d’intimidation et de corruption, et la chaîne de télévision NBC a décidé de ne pas diffuser la cérémonie comme elle le fait habituellement chaque année.

Malgré cela, les résultats des prix du cinéma et de la télévision seront annoncés dimanche.

Le programme de la cérémonie, qui se déroulera comme d’habitude dans un hôtel de Beverly Hills, cherchera à mettre en lumière « le travail philanthropique de longue date de la HFPA ».

Au cours des 25 dernières années, la HFPA a fait un don de 50 millions de dollars à plus de 70 associations caritatives liées au divertissement, à la restauration de films, aux bourses et aux efforts humanitaires », a déclaré le groupe dans un communiqué.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’organisation a également confirmé qu’il n’y aurait pas de public lors de la cérémonie, compte tenu des inquiétudes concernant la propagation rapide de la variante omicron du virus.

Avec les Oscars comme cérémonie principale de la saison des récompenses hollywoodiennes, les Golden Globes suivent la ligne d’importance pour l’industrie, cependant, sa crédibilité a été remise en question et son avenir est incertain.

Et c’est que, malheureusement, de puissants studios et publicistes ont refusé de participer à l’édition de cette année, tandis que des stars de premier plan se sont éloignées de la HFPA, du moins jusqu’à ce que certains changements se produisent.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les Golden Globes ont annoncé leurs nominations le mois dernier.

« Belfast » de Kenneth Branagh et le sombre western « The Power of the Dog » de Jane Campion dominent la liste avec sept distinctions possibles chacun.

Mais contrairement à d’autres hivers, à Los Angeles, les panneaux d’affichage habituels ont été vus faisant la promotion des candidatures pour la cérémonie.

L’organisation, composée d’un peu plus de 100 écrivains liés à des publications internationales, n’a pas tardé à faire quelques changements.

Par exemple, admettre le plus grand nombre de nouveaux membres par an en 2021, dans le but de renouveler son adhésion.

La question de la diversité dans les rangs de la HFPA a été remise en cause par une enquête du journal Los Angeles Times, qui a révélé l’année dernière que l’organisation ne comptait pas un seul membre noir à l’époque.