Les Golden Globes 2022 seront un événement privé sans transmission en direct – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les Golden Globes 2022 seront un événement privé cette année sans diffusion en direct, ont déclaré les organisateurs, alors qu’ils se préparent à organiser une cérémonie à échelle réduite dimanche sans tapis rouge avec des célébrités à la suite de la controverse de l’année dernière, a rapporté l’agence ..

Les drames The Power of the Dog et Belfast sont en tête des nominations avec sept nominations chacun. Les gagnants seront annoncés en ligne.

L’année dernière, le réseau NBC a abandonné son projet de télédiffuser l’événement après les critiques reçues par la Hollywood Foreign Press Association, qui vote pour les prix annuels du cinéma et de la télévision, l’un des plus importants avant les Oscars.

L’Association a été critiquée pour le manque de diversité raciale parmi ses membres et les critiques ont également soulevé la question de savoir si des relations étroites avec les studios de cinéma auraient pu influencer le choix des nominés et des gagnants.

En octobre, l’association a annoncé avoir ajouté 21 nouveaux membres, dont six noirs.

« Nous fournirons des mises à jour en temps réel sur les gagnants sur le site Web des Golden Globes et sur nos réseaux sociaux », ont déclaré les organisateurs sur la page Twitter officielle des Golden Globes jeudi soir.

Plus tôt cette semaine, l’Association a déclaré qu’il n’y aurait pas de tapis public ou de tapis rouge lors de l’événement, ce qui « mettrait également en lumière le travail philanthropique de longue date (du groupe) ».

Les nominés incluent Lady Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer) et Denzel Washington (La tragédie de Macbeth). A la télévision, le drame « Succession » est en tête avec cinq nominations.