Les Golden Globes 2022 subiront des changements majeurs au milieu de la controverse de la cérémonie

Les Golden Globes se déroulent comme prévu ce week-end, mais il y aura des changements majeurs dans la remise des prix qui pourraient la rendre méconnaissable pour certains. Selon un rapport de Variety, la cérémonie de remise des prix n’a pas pu trouver d’animateurs et de présentateurs célèbres ni même de partenaire de diffusion après les controverses de l’année dernière. Cela signifie que la remise des prix de dimanche ne sera pas télévisée, n’inclura pas de tapis rouge et pourrait même ne pas être disponible pour le public.

Les Golden Globes sont décernés par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), une organisation qui a été fortement critiquée l’année dernière pour son manque de diversité et ses problèmes éthiques. Au milieu des controverses, NBC a annulé son projet de diffuser l’émission en 2022, et selon un rapport de The Guardian, aucun autre réseau n’est intervenu pour prendre sa place. Jusqu’à présent, il n’est pas clair si l’émission sera diffusée en direct quelque part en ligne, bien que la remise des prix ait une chaîne YouTube officielle.

La vague de critiques de la HFPA et des Golden Globes a commencé avec un article du LA Times publié l’année dernière, la veille de la remise des prix. Cela montrait que les 87 journalistes internationaux qui votent pour les lauréats des Golden Globes pourraient être « courtisés » par les studios pour des nominations et des victoires, entre autres « manquements à l’éthique ». Il a également souligné le manque surprenant de diversité parmi ces électeurs.

Les critiques se sont poursuivies lorsque certaines stars de premier plan ont commencé à se prononcer contre les Golden Globes, notamment des stars comme Tom Cruise et Scarlett Johansson. Variety a publié une lettre type envoyée aux agences artistiques cette année pour tenter d’attirer des talents pour participer à l’émission, soulignant les changements qui ont été apportés.

« Les Golden Globes iront de l’avant avec un petit événement le 9 janvier qui récompensera non seulement les meilleures performances à la télévision et au cinéma pour 2021, mais également sur la reconnaissance de l’importance de soutenir les divers créatifs de l’industrie », indique la lettre. « L’événement de cette année célébrera et honorera une variété de programmes communautaires diversifiés qui permettent aux cinéastes et aux journalistes inclusifs de poursuivre leurs passions de la narration. La HFPA a soutenu financièrement d’importantes organisations mal desservies pendant des décennies et continuera d’investir dans les futurs dirigeants de notre industrie. »

Les détails sur la remise des prix manquent encore, mais nous découvrirons le plan assez tôt. Les Golden Globes auront lieu à Los Angeles le dimanche 9 janvier 2022.