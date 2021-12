Les Golden Globes annoncent des nominations au milieu du boycott d’Hollywood

« Belfast » inspiré de l’enfance de Kenneth Branagh et le sombre western « The Power of the Dog » de Jane Campion ont dominé les nominations aux Golden Globes de lundi, alors que les prix troublés cherchent à ignorer un boycott hollywoodien pour manquements à l’éthique.

La Hollywood Foreign Press Association, qui vote sur les Globes, a été critiquée pour des allégations de racisme, de sexisme, d’intimidation et de corruption.

Des studios tels que Warner Bros, Netflix et Amazon refusent de travailler avec la HFPA, et la chaîne de télévision NBC a abandonné sa diffusion Globes le mois prochain, ce qui signifie que les A-listers sont peu susceptibles d’assister à quelque forme de cérémonie que ce soit.

« Ce ne sera certainement pas l’événement dirigé par des célébrités que nous avons eu dans le passé », a déclaré à l’. la présidente de la HFPA, Helen Hoehne, lors de l’annonce des nominations aux Globes à Los Angeles.

« Nous avons une longue histoire de remise de prix et nous voulions juste continuer à le faire comme nous l’avons toujours fait », a-t-elle ajouté.

« Belfast » et « Power of the Dog » ont récolté sept nominations chacune pour le 79e Golden Globe Awards.

Le drame familial sourd « Coda », l’épopée de science-fiction « Dune » et le biopic sur le tennis de Will Smith « King Richard », sur le père de Vénus et Serena Williams, ont complété la catégorie du meilleur drame – le plus gros prix des Globes.

Le remake acclamé de « West Side Story » de Steven Spielberg figurait parmi les meilleurs prétendants à la comédie ou à la comédie musicale, tandis que le drame HBO « Succession » a dominé la section télévisée des Globes, avec cinq nominations.

Cérémonie rivale

Les Golden Globes ont traditionnellement été deuxièmes en importance après les Oscars dans la saison des récompenses cinématographiques d’Hollywood, mais leur avenir a été plongé dans le doute.

Avec l’annulation de la diffusion des Globes le 9 janvier et des doutes quant à savoir si les gagnants accepteront même leurs prix, le rival Critics Choice Awards s’est précipité pour organiser son propre gala étoilé à travers la ville le même jour.

La rangée de la diversité HFPA a été déclenchée par une enquête du Los Angeles Times plus tôt cette année, montrant que l’organisation n’avait pas un seul membre noir.

Plus de 100 publicistes de Tinseltown ont également écrit à la HFPA pour exiger la fin des « comportements discriminatoires, du manque de professionnalisme, des irrégularités éthiques et de la corruption financière présumée ».

L’organisation s’est précipitée dans les réformes, notamment en admettant son plus grand nombre annuel de nouveaux membres plus tôt cette année.

Mais des acteurs tels que Scarlett Johansson et Mark Ruffalo ont qualifié les changements d’inadéquats, tandis que Tom Cruise a rendu ses trois Golden Globes à la HFPA en signe de protestation.

Les électeurs des Globes ont souvent été critiqués pour avoir omis de bonnes performances d’acteurs et de réalisateurs de couleur dans leurs nominations.

Cette année, trois des meilleurs nominés pour les acteurs dramatiques étaient Black, dont Smith, Denzel Washington dans « Tragedy of Macbeth » et – sans doute la plus grande surprise de la catégorie – Mahershala Ali pour la science-fiction discrète « Swan Song ».

Campion et Maggie Gyllenhaal (« The Lost Daughter ») ont décroché de rares nominations de meilleure réalisatrice.

« Silence collectif »

Le rappeur Snoop Dogg était l’invité surprise du dévoilement de la nomination aux Globes tôt le matin dans un hôtel de Beverly Hills, lisant plusieurs catégories.

L’annonce, généralement diffusée dans les principales émissions matinales de la télévision américaine, mais cette fois diffusée sur la page YouTube des Globes, a été critiquée comme terne.

« (I) dans l’heure qui a suivi le dévoilement des nominations », a écrit le Los Angeles Times, « la réaction d’Hollywood a été un silence collectif ».

Le rival Critics Choice Awards a également dévoilé les nominés lundi, avec « Belfast » et « West Side Story » en tête sur 11 hochements de tête, devant « Dune » et « The Power of the Dog » sur 10.

Des studios, dont Disney’s Pixar, ont félicité les deux séries de nominations.

« Félicitations aux acteurs et à l’équipe de #PixarLuca pour leurs nominations #CriticsChoice et #GoldenGlobe pour le meilleur long métrage d’animation », a écrit son compte officiel.

