Les Golden Globes n’auront pas de tapis rouge, de stars ou de presse

Pour pallier le manque de diversité, l’organisation a admis de nouveaux membres, dont plusieurs hispaniques et afro-américains, même s’il reste un nombre limité de personnes qui exclut la grande majorité des journalistes qui travaillent quotidiennement à couvrir Hollywood.

En revanche, ses nouvelles règles de conduite interdisent à ses membres d’accepter tout détail pouvant créer un conflit d’intérêts avec le Ballons d’Or et ils imposent des restrictions budgétaires.

Cependant, l’industrie du cinéma et de la télévision n’a pas changé sa position pour boycotter une réforme qui a été annoncée au milieu d’un mélange de procès, de démissions et d’accusations croisées entre les membres de la HFPA.

‘Succession’, avec cinq nominations, est le principal concurrent dans les catégories télévision. (Chasseur de Graeme / Chasseur de Graeme)

Les promesses de changement de l’association n’ont pas non plus convaincu NBC, qui a annoncé en mai dernier qu’elle ne diffuserait pas les Golden Globes pour la première fois depuis 1996.

L’énorme bruit autour de la HFPA a laissé les nominations de cette année sur un plan secondaire, qui ont été dévoilées en décembre malgré le fait que les studios et les réseaux n’ont pas mené les campagnes promotionnelles habituelles pour gagner des nominations.

En tout cas, Belfast et The Power of the Dog, avec sept nominations chacun, démarrent comme favoris dans les sections cinéma tandis que Succession, avec cinq nominations, est le principal prétendant dans les catégories télévision.