Les Golden Globes ne seront pas diffusés, l’événement sera « privé » au milieu du scandale

Les Golden Globes seront une affaire « privée » cette année.

Des questions sur la cérémonie de remise des prix fastueuse ont tourbillonné depuis que NBC a annoncé qu’elle ne diffuserait pas les prix à la lumière du scandale de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) qui l’a vu étonnamment dépourvu d’électeurs noirs.

La polémique est née après un manque choquant de nominations en 2021 pour les talents noirs.

Maintenant, la HFPA a annoncé qu’elle ne serait pas diffusée en direct lorsque les gagnants seront annoncés dimanche.

« L’événement de cette année sera un événement privé et ne sera pas diffusé en direct », a déclaré jeudi l’organisation sur Twitter. « Nous fournirons des mises à jour en temps réel sur les gagnants sur le site Web des Golden Globes et sur nos réseaux sociaux. »

L’annonce des nominés a été diffusée en direct sur YouTube le 13 décembre.

Malgré un profil plus bas cette année, les nominations regorgent de stars.

Lady Gaga, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Ben Affleck et bien d’autres ont été nominés.

Une poignée d’acteurs de couleur ont été nominés cette année, dont Will Smith, Denzel Washington, Ariana DeBose, Cynthia Erivo, Anthony Ramos, Lee Jung-jae et plus encore.

Jennifer Hudson, Beyoncé et Lin-Manuel Miranda ont chacune été nominées pour leurs contributions musicales au cinéma cette saison.

Cependant, plusieurs catégories n’ont pas de nominés de couleur, notamment la meilleure actrice dans un film dramatique, le meilleur acteur dans un second rôle dans un film, la meilleure actrice dans un second rôle à la télévision – et plus encore.

Il y a quelques jours à peine, la nouvelle a annoncé qu’il n’y aurait pas de présentateurs célèbres à l’événement, comme c’est la norme.

Variety a rapporté qu’aucune célébrité n’a accepté l’offre de la HFPA de présenter lors de la cérémonie, bien que l’organisation ait contacté plusieurs agences de publicité pour se renseigner sur les talents.

Il reste à voir comment l’événement en personne « privé » se déroulera, tout comme la présence des nominés et des gagnants.

Fox News a contacté les Golden Globes pour des commentaires supplémentaires.