Les Golden Globes se tiendront sans public, célébrités présentes

Les Golden Globes ont bien lieu cette année – mais il y aura des changements majeurs … y compris où vous pouvez l’attraper, et qui sera (ou ne sera pas, plutôt) là pour témoigner.

Un communiqué publié mardi indique que les Globes seront diffusés en direct cette année, où les gagnants seront annoncés pour leurs catégories respectives. La grande différence, bien sûr, est que NBC ne diffusera pas l’émission … ni aucun autre grand réseau.

Il n’y aura pas non plus de grand public ni de célébrités présentes.

Vous vous souviendrez … la décision de NBC est tombée l’année dernière après une controverse sur la diversité causée par la Hollywood Foreign Press Association, que beaucoup pensaient n’avoir pas fait assez d’ici l’émission de 2021 pour nommer plus de personnes de couleur – quelque chose qu’ils ont promis de réparer et travailler pour aller de l’avant. C’est même devenu un gag courant (maladroit) tout au long de la cérémonie de l’année dernière.

Ils ont fait des progrès depuis lors… mais pas assez de temps pour trouver un autre foyer.

Pendant le spectacle, Kyle Bowser, vice-président principal du NAACP Hollywood Bureau va briser la « Reimagine Coalition », un mouvement visant à accroître la diversité dans le secteur du divertissement. La coalition est une initiative de cinq ans.

Célébrer l’éclat créatif à travers l’art est une célébration directe de l’esprit fondamental de la diversité #GoldenGlobes2022. En savoir plus sur l’engagement de la HFPA pour une diversité durable de la part de la HFPA, Chief Diversity Officer @neilphillipsnet https://t.co/LPCL2KroQ0 pic.twitter.com/kN88BB8pVq – Golden Globe Awards (@goldenglobes) 16 décembre 2021 @goldenglobes

Bien sûr, il y aura toujours des précautions COVID en place pour les quelques personnes qui sont en mesure d’assister et de présenter, y compris une preuve de vax ET de rappel ainsi qu’un test PCR négatif.

En plus de cela, on nous dit que ce sera sans hôte et sans spectateur … ceci malgré le fait qu’il y ait d’énormes noms en lice pour les récompenses. Quelques notables… Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Mahershala Ali, Nicole Kidman, Juste pour en nommer quelques-uns.

Les #GoldenGlobes en un coup d’œil ✨ Rejoignez-nous pour un aperçu des coulisses de la 79e nomination avec le présentateur surprise @SnoopDogg ! pic.twitter.com/Pd0iRynVvH – Golden Globe Awards (@goldenglobes) 13 décembre 2021 @goldenglobes

Cependant, l’exposition se concentrera principalement sur les organisations avec lesquelles la HFPA a travaillé et parrainé au fil des ans.

Vous voyez, il y a beaucoup d’argent de licence que HFPA gagne en diffusant le programme, qu’il distribue ensuite à différentes organisations caritatives. Parce que cela n’arrivera pas en 2022, on nous dit que les HFPA misent sur la générosité des gens afin qu’ils puissent continuer à aider les autres.