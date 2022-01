Les Golden Globes seront sans public et sans stars

Depuis 1944, le Ballons d’Or Ils ont été l’un des prix les plus convoités du cinéma et de la télévision internationaux. Mais ces dernières années, un malaise s’est développé autour de cette livraison en raison d’une mauvaise conduite éthique de ses dirigeants, ce qui lui a ôté son prestige et pas seulement cela, il a également motivé l’industrie hollywoodienne à appeler au boycott des récompenses.

Les raisons viennent principalement d’un article du Los Angeles Times, dans lequel il évoque des cas de corruption au sein de la Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), l’entité qui a décidé des gagnants et des nominés. Cette association est composée de 87 journalistes, dont plusieurs ont été accusés d’avoir accepté des cadeaux, des voyages et d’autres pots-de-vin pour influencer des décisions.

De plus, on se plaint d’un manque de diversité au sein de ce groupe, puisqu’il est composé majoritairement d’hommes blancs déjà retraités et dans lesquels il n’y avait pas de Noirs. Pour cette raison, la 79e édition se tiendra en privé le 9 janvier à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles, sans participants, sans accréditation presse ni tapis rouge. Les quelques invités doivent avoir leur calendrier complet de vaccination et de rappel et un test PCR négatif. Il ne sera pas non plus diffusé sur aucun réseau de télévision et à ce jour, on ne sait pas s’il y aura du streaming.

La HFPA a commencé à faire plusieurs changements, comme l’inclusion de membres afro, latinos et asiatiques dans sa masse salariale et a augmenté le nombre de femmes, mais l’industrie audiovisuelle poursuivra son boycott, au moins cette année.

Les productions avec le plus de nominations et les plus discutées à gagner cette année sont The Power of the Dog, Belfast et Succession.