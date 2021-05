Les Golden Globes sont partis. Hollywood a-t-il besoin d’un remplacement? ⋆ 10z viral

Quelques minutes après que Tom Cruise a annoncé qu’il encadrait ses trois Golden Globes et les rendait à la Hollywood Foreign Press Assn., NBC a finalement cédé et a annoncé qu’elle ne diffuserait pas l’émission l’année prochaine, la conclusion logique et seule possible des mois de. controverse déclenchée par une enquête du Times sur le HFPA et sa longue histoire de racisme, d’iniquité raciale et d’impudeur générale.

Que se passe-t-il ensuite? Est-ce que plus de stars hollywoodiennes retireront leurs globes des manteaux et les mettront en stock? Qu’en est-il de l’animateur à cinq reprises Ricky Gervais, qui s’est vanté d’avoir utilisé ses trophées de manière pratique: «L’un est un butoir de porte, un avec lequel j’utilise pour frapper des cambrioleurs et un avec lequel je garde près du lit – peu importe pourquoi.»

Vous ne pouvez pas remplacer ce genre d’utilitaire, n’est-ce pas?

C’est en fait la question que se posent les studios et les streamers en ce moment: comment remplacer une cérémonie utile qui, à l’époque pré-pandémique, attirait 18 millions de téléspectateurs et servait de tremplin marketing pour les candidats à la saison des récompenses à mesure qu’ils arrivaient ou continuaient à jouer dans les salles de cinéma?

Le fait est que vous ne pouvez pas, ce qui ajoute encore un autre défi à la liste croissante des problèmes auxquels l’industrie cinématographique assiégée d’Hollywood après un an de fermetures de multiplexes, de films migrant vers des plates-formes de streaming et d’une cérémonie des Oscars qui n’a pas réussi à rappeler aux gens qu’il pourrait s’agir d’un bonne idée de rouler de leurs canapés, d’acheter un billet et un pot de pop-corn à 10 $ et de retourner au cinéma.

Les studios et les publicistes personnels ont supporté les singeries de l’heure amateur de la HFPA – la pose pour des photos, les questions inappropriées qui frôlaient souvent le harcèlement sexuel (par Scarlett Johansson), le désintérêt pour les projets dirigés par les Noirs – parce que les Golden Globes pourraient stimuler les carrières et aider à ouvrir des films. Maintenant que la cérémonie est terminée, pendant au moins un an, peut-être plus, à moins que la HFPA ne tienne sa promesse de se réformer et de se refaire essentiellement, la saison des récompenses d’Hollywood sera sans le spectacle en deuxième position après les Oscars en termes d’audience.

C’est un énorme trou, car la plupart des films qui se disputent l’attention (et les Oscars) pendant la saison des récompenses font leur marque au box-office lors de la montée en puissance des Oscars. Les studios ont des campagnes de sortie de longue durée autour des Globes. Le film de guerre à bout de souffle «1917» de Sam Mendes est arrivé dans plus de 3 000 salles cinq jours après avoir remporté le Globe 2020 du meilleur drame, gagnant 36,5 millions de dollars à la suite de Mendes brandissant le trophée. Acceptant le meilleur drame Globe trois ans plus tôt, le réalisateur de «Moonlight» Barry Jenkins a utilisé la scène pour remercier son public et l’exhorter à faire passer le mot: «Tout ce que j’ai à dire est, s’il vous plaît, dites à un ami, dites à un ami, dites à un ami. “

Mais les gens ne peuvent pas parler de films à leurs amis s’ils ne les ont pas vus. Le plus grand obstacle des studios menant à la 94e cérémonie des Oscars, actuellement prévue le 27 février, sera de commercialiser et d’ouvrir des prétendants potentiels tels que Paul Thomas Anderson («Soggy Bottom»), Guillermo del Toro («Nightmare Alley». ») Et Wes Anderson (« The French Dispatch »). Les superproductions en studio, comme l’adaptation de Steven Spielberg de «West Side Story» et le film à gros budget de la réalisatrice Chloé Zhao, Marvel «The Eternals», ne manqueront pas de grosses campagnes publicitaires. Les prétendants indépendants seront obligés de faire preuve de créativité pour se faire connaître.

Étant donné les cris perpétuels des récompenses montrent la fatigue et la baisse des cotes d’écoute des cérémonies, l’effacement des globes pourrait être dur mais nécessaire à la médecine. Les factions au sein de l’académie du cinéma ont longtemps voulu déplacer les Oscars plus tôt dans l’année, bien qu’un tel changement devrait faire face au calendrier des séries éliminatoires de la NFL et au Super Bowl. À tout le moins, l’académie pourrait reporter la cérémonie à la date de la mi-février qu’elle avait en 2020 et faire un meilleur travail en transformant l’annonce de ses nominations en un moment qui pourrait générer de l’enthousiasme pour les films et les performances. Faites-en une spéciale aux heures de grande écoute. Demandez à Oprah d’héberger. Demandez-lui d’amener Harry et Meghan pour commentaires.

Il est également possible qu’un autre groupe cherche à capitaliser sur un HFPA (mortellement?) Blessé et à déplacer sa cérémonie à la date habituelle du deuxième week-end de janvier des Globes. Les Screen Actors Guild Awards, une émission télévisée possédant la plupart des éléments des Globes – honneurs pour le cinéma et la télévision, décor de banquet, dîner végétalien – seraient un choix logique, bien que ses cotes d’écoute n’aient jamais été vraiment excellentes. La SAG-AFTRA semble également relativement désintéressée de rehausser le profil de la cérémonie, peut-être parce que c’est un syndicat et voit sa mission davantage comme se battre pour les avantages des membres que pour organiser une soirée d’auto-félicitations.

Pourtant, pourquoi SAG-AFTRA ne voudrait-il pas plus d’yeux sur son émission? J’ai posé une question sur un éventuel changement de date et un porte-parole a répondu: «Avec plus de 129 000 électeurs éligibles, les SAG Awards ont le plus grand et le plus influent organe de vote sur le circuit des récompenses. Nous savons à quel point cette reconnaissance est significative pour les acteurs et nous sommes impatients d’annoncer la date des SAG Awards 2022 prochainement. » Zzzzzzzzz.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les Critics Choice Awards, décernés par la Critics Choice Assn., Un groupe composé principalement de journalistes de presse et de présentateurs régionaux de divertissement télévisé. Comme avec le HFPA, ses membres aiment prendre des selfies avec des célébrités. Tout comme le HFPA, le Critics Choice Assn. permet aux studios de payer les billets d’avion et les séjours dans des hôtels haut de gamme de ses membres lors de somptueux junkets promotionnels.

«Leur nom est trompeur – ce ne sont pas des critiques, la plupart d’entre eux, de toute façon», renifle un consultant vétéran qui a traité avec le groupe. «À la suite de tout cela avec la HFPA, ils auraient besoin de mettre en place des freins et contrepoids plus stricts dans leurs statuts s’ils voulaient un jour être pris au sérieux.»

Comme les Critics Choice Awards ont eu du mal à attirer ne serait-ce qu’un million de téléspectateurs sur la CW, cela n’a peut-être pas d’importance. Vous ne pouvez pas simplement soumettre une remise de prix à la date des Globes et vous attendre à ce que les gens regardent. Et avec le public qui s’éloigne (fuit?) De la télévision en direct, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens regardent, point final. C’est ce à quoi Hollywood doit faire face en ce moment, et la solution pourrait prendre des années.

