Les Golden Knights devancent les Islanders lors du retour de Robin Lehner

Shea Theodore a marqué deux fois et en a ajouté un autre lors de la fusillade, l’ancien Islander Robin Lehner a effectué 29 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont battu New York 4-3 dimanche pour leur cinquième victoire consécutive.

Theodore a marqué lors de la première tentative de tirs de barrage des Golden Knights après que son deuxième but du match l’ait égalé avec 48 secondes à jouer en temps réglementaire. Nicholas Roy a également marqué pour Vegas lors de la fusillade alors que les Golden Knights ont gagné pour la huitième fois en neuf matchs.

Nicolas Roy (10) des Golden Knights de Vegas marque le tir de pénalité gagnant devant le gardien des Islanders de New York Ilya Sorokin lors d’un match de hockey de la LNH le dimanche 19 décembre 2021 à Elmont, NY (AP Photo/John Munson)

«C’était un match amusant à jouer aujourd’hui. C’était agréable d’obtenir la victoire, a dit Lehner, qui a aidé les Islanders à atteindre les séries éliminatoires en 2018-2019, sa seule saison avec l’équipe. C’était un match très disputé. C’était amusant de gagner en fusillade. »

Un Lehner ému, dont la reconnaissance publique de ses luttes contre la dépression et la maladie mentale l’a rendu attachant aux partisans des Islanders, a déclaré que son retour et sa victoire subséquente dimanche s’étendaient bien au-delà du hockey.

« Il y a tellement de facteurs à Long Island, les gens d’ici », a-t-il déclaré. « Ils m’ont redonné l’amour du hockey et à ma famille et à moi-même l’amour de la vie. C’était émouvant de voir tout le monde. »

Theodore a marqué son deuxième but du match avec Lehner retiré pour un patineur supplémentaire. Il a tiré du haut de la fente haute juste à l’intérieur de la ligne bleue. Jonathan Marchessault a également marqué en temps réglementaire pour Vegas.

« Nous sommes restés fidèles, nous sommes une équipe résiliente », a déclaré Marchessault. « Nous n’abandonnerons dans aucun match. Nous essayons toujours de rester dans le combat. »

Le but égalisateur est survenu après que Jean-Gabriel Pageau a donné l’avance aux Islanders 3-2 avec 2:20 à jouer en troisième. Kieffer Bellows et Brock Nelson ont également marqué pour New York et Ilya Sorokin a effectué 31 arrêts.

« Je pensais que nous étions vraiment bons en troisième période. Nous avions besoin d’un dégagement ou d’un contre à la fin et nous ne l’avons pas obtenu », a déclaré l’entraîneur des Islanders, Barry Trotz.

Les Golden Knights ont complété un balayage de trois matchs des équipes de la région de New York, après avoir battu les Devils jeudi et les Rangers vendredi. Vegas a également battu Boston pour commencer le voyage.

« Je ne pense pas que quiconque prédise que vous pouvez remporter un voyage sur la route de quatre matchs », a déclaré l’entraîneur des Golden Knights Pete DeBoer. « Notre jeu commence à évoluer dans la bonne direction. »

Assister à l’effusion de Lehner à l’UBS Arena a impressionné Marchessault.

« Je ne pouvais pas croire à quel point il est si apprécié ici, a déclaré Marchessault. J’étais vraiment heureux de faire partie de cela et de voir cela. »

Lors d’un court hommage vidéo au début de la première période, Lehner a souligné un tatouage en forme de Long Island sur son cou et a salué la foule en liesse alors qu’il se tenait près du banc des Golden Knights.

« Cela fait longtemps. J’avais hâte de revenir », a-t-il déclaré. « Je voulais montrer mon appréciation et rendre un peu de ce qu’ils m’ont donné. »

Lehner s’est même rasé la barbe avant le match, respectant les règles édictées par son ancien directeur général, Lou Lamoriello.

« Je l’ai fait pour lui, personne d’autre », a déclaré Lehner. « C’est l’un des meilleurs directeurs généraux de la ligue. Je le respecte plus que la plupart. Quel homme il est, pareil avec Trotz. »

PLUS COVID-19 MANQUANT

Les Islanders ont annoncé avant le match que l’ailier gauche Matt Martin et le défenseur Robin Salo ont été placés dans le protocole de santé et sécurité, rejoignant le centre Mathew Barzal, qui a raté son troisième match consécutif.

REMARQUES : Le défenseur des Islanders Zdeno Chara a disputé son 1631e match dans la LNH, quatre matchs derrière Scott Stevens chez les défenseurs. Chris Chelios est premier avec 1651. Chara, 44 ans, est 11e au total dans les matchs de la LNH. … Les Islanders ont honoré le défenseur Andy Greene lors d’une cérémonie d’avant-match pour son 1000e match, qu’il a disputé le 15 novembre à Tampa Bay.

SUIVANT:

Islanders : le match à domicile de lundi contre Montréal a été reporté. Le prochain match prévu est à domicile contre Washington jeudi.

Golden Knights : accueillez Tampa Bay mardi soir.