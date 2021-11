Les Golden State Warriors battent les Blazers avec du curry

Absolument scandaleux. C’est la seule façon de définir ce que fait cette campagne Guerriers de l’état d’or, en passe de cailler l’une des meilleures saisons de l’histoire s’il est capable de tenir ce niveau. Les victoires coulent, irrémédiablement, comme s’il était impossible qu’elles ne soient pas venues avant la domination dans tous les aspects du jeu d’une équipe qui joue par cœur et qui a réussi à intégrer les nouvelles pièces avec brio. Ils ont ajouté leur 17e victoire de la saison en 19 matchs et l’ont fait contre certains Portland Trail Blazers surpassés de bout en bout et qui ont fini par céder à la supériorité de leurs rivaux pour 118-103.

A un début quelque peu hésitant au premier quart-temps s’est vite répondu par un deuxième set au cours duquel les hostilités ont éclaté. Habituellement, les Warriors donnent les derniers coups au troisième quart, mais cette fois, il a laissé le jeu déjà sur la bonne voie au deuxième et un hommage a été rendu à la fin. Stephen Curry Il était encore une fois le grand leader de l’équipe, avec 32 points, 8 passes et 7 rebonds, ouvrant des espaces et nourrissant des joueurs comme Wiggins, qui a marqué 25, et Poole, un peu plus discret que d’habitude avec 14. Le bon travail de Kevon Looney dans la peinture, soutenu par un Draymond Green absolument brillant à la fois en défense et en attaque, avec des passes décisives et de bonnes passes.

Mauvaise journée de Lillard et CJ McCollum

Ce fut une mauvaise journée pour Damian Lillard, incapable de défendre Curry et avec un faible pourcentage de buts, que CJ McCollum n’a pas pu améliorer non plus. C’est une envie mais je ne peux pas la saison de certains Portland Trail Blazers qui pourraient subir un changement perturbateur s’ils ne présentent pas une amélioration définitive. Il est devenu clair que ce n’est pas une ligue et qu’ils sont à des années-lumière du niveau des Golden State Warriors. Ceux de la Baie se joignent et continuent, placides dans l’évolution d’une saison dont ils profitent beaucoup.