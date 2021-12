Les Golden State Warriors battent les Boston Celtics avec Curry et Wiggins

Gagner parce qu’aucune autre option n’est envisagée, gagner parce que l’ambition est aussi infinie que le talent, et gagner parce qu’ils sont tout simplement les meilleurs. Guerriers de l’état d’or continue d’ajouter des triomphes dans des contextes très différents et avec des nœuds différents, mais toujours avec le même résultat. Stephen Curry a brillé sur une scène mythique comme le stade de Celtics de Boston et il l’a fait avec l’énorme confiance que toute la campagne chérit et étant soutenu par une excellente défense au niveau collectif et une inspiration inspirée Andrew Wiggins. Les locaux se sont battus jusqu’au bout, mais ont été diminués par l’absence de Horford et ont fini par abandonner pour 107-111, debout avec un solde négatif alors que ceux de la baie sont 24-5.

Les Warriors sont sortis très dominants et prêts à imposer leur autorité dès le début. Le ballon circulait à une vitesse diabolique, Iguodala apportait ses atouts tant en défense qu’en attaque, et les deux grandes stars offensives de l’équipe se sont totalement déchaînées. Cela les a fait entrer à la mi-temps avec une avance de 14 points, mais un troisième quart-temps dans lequel les Celtics ont tiré avec fierté, a équilibré les choses. Tatum et Brown ont une nouvelle fois monopolisé tous les arguments offensifs d’une équipe qui a besoin de plus de pièces, puisque tant Richardson que Smart ont performé à un bon niveau, mais insuffisant pour atteindre des objectifs ambitieux.

Andrew Wiggins ce soir : 27 points

6 CER

5-7 3P Il atteint en moyenne des sommets en carrière en FG% et 3P% cette saison. pic.twitter.com/t2wf8xMy0C – StatMuse (@statmuse) 18 décembre 2021

Andrew Wiggins fait la moyenne de son meilleur terrain et de ses données de tir à 3 points

Au dernier trimestre, Guerriers de l’état d’or Il s’est reconnecté au jeu et a vu Andrew Wiggins prendre des galons et certifier qu’il vit la meilleure saison de sa carrière. Mortelle depuis le périmètre et intense en défense aux moments de pointe, l’équipe de San Francisco a ajouté un nouveau triomphe qui les consolide dans le leadership de la Conférence Ouest et les fait continuer à effrayer toute la ligue. Entrer en 2022 avec moins de 7 défaites est un objectif réalisable pour une équipe légendaire qui ne veut pas ralentir et qui sort s’affronter tous les soirs avec le même enthousiasme. Beaucoup de choses à méditer Celtics de Boston, dans le besoin d’un changement absolu bien sûr.