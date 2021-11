Les Golden State Warriors battent les Bulls Lakers perdent les Timberwolves

Têtes et queues, soleil et ombre, paradis et enfer. Voici comment vous pouvez décrire la différence entre ce dans quoi vous vivez Guerriers de l’état d’or et les sensations actuelles dans Les Lakers de Los Angeles. Peu de gens pouvaient prévoir qu’après 12 matchs joués, ceux menés par Stephen Curry Ils seraient à un niveau comparable à celui de leurs meilleures saisons et sans avoir encore récupéré Klay Thompson. De leur côté, les Angelenos sont toujours plongés dans une crise profonde avec la perte de Lebron James, et la contre-performance de Russell Westbrook menace de faire dérailler toute aspiration à réagir rapidement et à reprendre le combat pour le ring.

Les Golden State Warriors battent les Chicago Bulls 119-83

Affichage total et absolu d’une équipe qui ne se lasse pas de gagner et qui s’amuse sur le terrain comme on ne l’avait pas vu depuis longtemps. Cette version du basket-ball rapide dans laquelle Stephen Curry affiche une domination insultante et marque de manière récurrente est de retour. Le génie des Warriors a terminé avec 40 points, accompagné de Wiggins (15) et Poole (14). La défense a court-circuité les nombreux arguments offensifs de certains Bulls qui ont assisté à la démonstration de puissance de leurs rivaux sans se laisser abattre. Lavine et DeRozan ont monopolisé le touché, mais il n’y a pas eu ce mouvement de balle qui, au début de la saison, a fait d’eux une équipe redoutable.

Les Lakers de Los Angeles humiliés par les Timberwolves du Minnesota, 83-107

Gênant, rougissant et inquiétant. Ce ne sont là que quelques-uns des adjectifs avec lesquels ce qui s’est passé la nuit dernière au Staples Center peut être décrit, avec une équipe complètement à la dérive et qui a vu comment Westbrook a pris une importance excessive et a ruiné le bon travail de Davis. Sous la baguette de ce meneur atypique, on ne peut pas construire une équipe gagnante et la défense continue de couler, ce dont les jeunes stars des Timberwolves ont profité. Towns (29 points) et Russell (22) ont détruit un Lakers caricatural.