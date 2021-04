Les Golden State Warriors battent les Denver Nuggets 118-97

24/04/2021 à 07:20 CEST

Guerriers de l’état d’or a remporté la victoire à domicile contre Pépites de Denver par 118-97 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Wizards de Washington 118-114, alors que les visiteurs ont remporté la victoire Portland Trail Blazers par 105-106. Guerriers de l’état d’orAprès le match, il reste pour l’instant en dehors des play-offs avec 30 victoires en 60 matchs disputés. Pour sa part, Pépites de Denver continue aux barrages avec 38 victoires en 59 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans l’électronique, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 10-2 au cours du trimestre, même si à la fin l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 30-24. Après cela, au cours du deuxième quart, l’équipe visiteuse a réduit les distances, en fait, l’équipe a réalisé une course de 12-2, qui s’est terminée par un score de 24-26. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 54-50 au compteur.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer dans la lumière, ils sont venus l’emporter par 12 points (83-71) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-24 et 86-74 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Guerriers de l’état d’or a augmenté leur différence à nouveau, en fait, l’équipe a réalisé un 16-2 partiel et a augmenté la différence à un maximum de 24 points (118-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-23. Après tout cela, les joueurs ont fermé le tableau des scores du match avec un résultat de 118-97 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Guerriers de l’état d’or Ils étaient Stephen Curry Oui Vert Draymond, qui avait 32 points, trois passes et huit rebonds et deux points, 19 passes et 12 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Michael Porter Oui Nikola Jokic, avec 26 points, une passe et cinq rebonds et 19 points, six passes et six rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Guerriers de l’état d’or va affronter Kings de Sacramento dans le Centre de poursuite. Pour sa part, dans le prochain match, Pépites de Denver tu verras les visages avec Houston Rockets dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.