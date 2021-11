Les Golden State Warriors fulminent du triple à Toronto

Golden State avance comme un géant de la NBA. Les Warriors ont vaincu les Raptors de Toronto ce matin (119-104) et a ajouté leur 15e victoire de la saison en 17 matchs. Il s’agit de leur quatrième victoire consécutive et ils ont une fiche de 11-1 lors des 12 derniers matchs. Seuls Charlotte et Memphis ont réussi à battre une machine presque parfaite : ils se classent deuxièmes en attaque (112,9) et premiers en défense (100). Ils sont en tête de la différence, la note nette (12,9). Ils sont la seule équipe de toute la Ligue à avoir dépassé les 100 points dans tous leurs matchs.

Et cette fois ils n’avaient pas la version superlative de Stephen Curry. Le meneur de jeu revenait sur les courts après avoir raté le dernier match contre les Pistons de Detroit avec un problème de hanche et était à 12 points avec un 1/6 du triple. Sans lui, d’autres ont émergé, comme dans une machine parfaitement huilée : Draymond Green était un pilier en défense (« le meilleur du monde (dans cette partie du court », selon Steve Kerr, son entraîneur). Et en attaque, Andrew Wiggins, Jordan Poole et une pluie torrentielle du triple.

Super journée de triple

Wiggins a terminé avec 32 points et Poole, avec 33. Entre les deux, un 14/19 du triple pour 22/45 fin de certains Warriors qui jusqu’à présent cette saison ont marqué 70,8% de leurs paniers avec des passes décisives. Pas mal d’attendre le retour de Klay Thompson. L’escorte, deux saisons vierges, a son retour sur les pistes daté de Noël. Si vuelve a un 70%, Golden State será clarísimo candidato al anillo a la espera de la evolución final de Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks… y con el permiso de unos Phoenix Suns que han cogido velocidad de crucero: 12 triunfos seguidos y sin mirar hacia derrière.

Le match du Chase Center a été interrompu avant la pause avec l’explosion des Warriors, qui menait déjà 17 à mi-chemin du deuxième quart (36-19). Entre Siakam (21) et VanVleet (17), ceux du Canada ont essayé de couper des distances qui étaient toujours autour d’une différence de dix… jusqu’à ce que Golden State donne un nouveau coup, ce qu’ils ont fait chaque fois qu’ils en avaient l’occasion grâce à un millimètre de circulation et rapide de la balle.