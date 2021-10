Les Golden State Warriors gagnent avec 45 points de Stephen Curry

Beau match joué au Chase Center de San Francisco avec une victoire finale pour Guerriers de l’état d’or en vue de Clippers de Los Angeles par 115-113. Le duel a fait le plein d’alternatives au tableau d’affichage, il a commencé par un beau partiel en faveur de Steve Kerr, mais les Clippers ont récupéré au deuxième quart-temps et se sont battus jusqu’au bout. Dans les derniers instants du duel, les locaux ont eu plus de succès et ont fini par remporter leur deuxième victoire de la saison.

Stephen Curry c’était absolument impérial. La star des Warriors a eu un mauvais match de tir lors de ses débuts contre les Lakers, mais lors du deuxième match, tout a changé. Il a terminé avec 45 points après avoir marqué 16 des 25 paniers qu’il a tentés et 8 des 13 triples qu’il a réussis. De plus, il a capturé 10 rebonds. Il était bien accompagné par Andrew Wiggins, qui a contribué 17 points. Encore une fois, les Warriors ont très bien déplacé le ballon et ont terminé le duel avec 27 passes décisives (7 pour Draymond Green).

Finale — Stéphane – 45p / 10r / 1a / 1s / 1b

André – 17p / 6r / 3a / 1s / 1b

Damion – 11p / 1er / 2ème

Draymond – 10p / 6r / 7a / 1s

Jordanie – 9p / 4r / 4a / 1s

Kevon – 6p / 7r / 1a / 1b

Nemanja – 6p / 6r

Otto – 4p / 7r / 2a

André – 4p / 6r / 3a / 1s / 1b

Juan – 3p / 2a

Moïse – 2e pic.twitter.com/Undg1zZlYa – Golden State Warriors (@warriors) 22 octobre 2021

Les Clippers, dirigés par Paul George

De bons sentiments dans les débuts des Los Angeles Clippers malgré la défaite. Paul George a très bien commencé la saison avec 29 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Eric Bledsoe a contribué 22 unités et Ivica Zubac est parti jusqu’à 14. Serge Ibaka, toujours en convalescence des problèmes de dos qu’il a subis tout au long de la saison écoulée, n’a pas fait son entrée parmi les convoqués.