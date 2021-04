Les Golden State Warriors gagnent contre les Denver Nuggets 116-107

13/04/2021 à 07:20 CEST

Guerriers de l’état d’or a réussi à gagner à domicile contre Pépites de Denver 116-107 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Golden State Warriors ont réussi à gagner à domicile contre Houston Rockets par 125-109 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Denver Nuggets ont perdu à domicile avec Celtics de Boston 87-105, terminant une séquence de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Guerriers de l’état d’or, après le match, il reste pour l’instant hors des Play-offs avec 26 matchs gagnés sur 54 joués, tandis que Pépites de Denver continue en play-off avec 34 victoires en 54 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart et se sont terminés avec un résultat de 33-32. Plus tard, au deuxième quart, les visiteurs ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent du match et ont atteint une différence de huit points (35-43) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 23-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56 à 61 points avant la pause.

Au troisième trimestre Guerriers de l’état d’or a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-0 et a marqué la différence maximale (16 points) à la fin du quart jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 43-22 et un total de 99-83. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances dans l’électronique, bien que pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 17-24. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 116-107 en faveur des locaux.

Une grande partie de la victoire de Guerriers de l’état d’or a été cimenté de 53 points, quatre passes et six rebonds de Stephen Curry et les 18 points, sept passes et sept rebonds de Vert Draymond. Les 27 points, huit passes et 12 rebonds de Nikola Jokic et les 24 points, deux passes et neuf rebonds de Michael Porter ils n’étaient pas suffisants pour Pépites de Denver pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Guerriers de l’état d’or va affronter Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Pour sa part, Pépites de Denver va affronter chaleur de Miami dans le Ball Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.