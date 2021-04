Les Golden State Warriors gagnent contre les Sacramento Kings 117-113

26/04/2021 à 06h50 CEST

Guerriers de l’état d’or a été imposé comme un local Kings de Sacramento par 117-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Pépites de Denver 118-97 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Minnesota Timberwolves par 128-125. Pour le moment Guerriers de l’état d’or il serait exclu des play-offs avec 31 matchs gagnés sur 61 joués. Pour sa part, Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 60 disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été dominé par les joueurs des Sacramento Kings, en fait, ils ont obtenu un quart de 10-2 dans ce quart et ont atteint une différence de 11 points (28-39) et ont terminé avec un 32-39. Après cela, au deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher de la lumière, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 31-26. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 63-65 sur le comptoir.

Le troisième trimestre a connu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-27 et 94-92 au total. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-21. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 117-113 en faveur des locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Stephen Curry Oui Vert Draymond pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 37 points, quatre passes et sept rebonds et huit points, 13 passes et 14 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Tyrese Haliburton Oui Buddy hield, avec 24 points, huit passes et trois rebonds et 25 points, trois passes et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Guerriers de l’état d’or tu verras les visages avec Mavericks de Dallas dans le Centre de poursuite, tandis que la prochaine réunion de Kings de Sacramento sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre d’or 1. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.