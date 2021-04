Les Golden State Warriors l’emportent 122-121 contre les Milwaukee Bucks

07/04/2021 à 07:22 CEST

Guerriers de l’état d’or a gagné à la maison Bucks de Milwaukee par 122-121 dans un nouveau jour de la NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Atlanta Hawks par 117-111, alors que les visiteurs ont remporté la victoire contre Kings de Sacramento par 128-129. Guerriers de l’état d’orAprès le match, il reste pour l’instant hors des positions Play-off avec 24 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Bucks de Milwaukee continue aux barrages avec 32 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart pour terminer avec 28-26. Après cela, le deuxième quart a également présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 25-24. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 53 à 50 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et a élargi l’écart à un maximum de 12 points (73-85) jusqu’à terminer avec un résultat partiel 30 -38 et 83-88 résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 39-33. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat de 122-121 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Stephen Curry et Kelly Oubre pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 41 points, quatre passes et six rebonds et 19 points, une passe et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Khris Middleton et Vacances Jrue pour ses interventions dans le jeu, avec 28 points, sept passes et deux rebonds et 29 points, cinq passes et trois rebonds respectivement.

Dans le prochain match de la compétition Guerriers de l’état d’or va affronter Wizards de Washington dans le Centre de poursuite, tandis que le prochain jeu de Bucks de Milwaukee sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.