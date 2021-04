Les Golden State Warriors ont battu les 76ers de Philadelphie (96-107)

20/04/2021 à 04:53 CEST

Guerriers de l’état d’or a réussi à gagner à domicile pour Philadelphie 76ers 96-107 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre LA Clippers par 106-103, alors que les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Celtics de Boston par 119-114. Guerriers de l’état d’orAprès le match, il est actuellement hors des positions Play-off avec 29 matchs gagnés sur 58 matchs joués. Pour sa part, Philadelphie 76ersAprès le match, il continue en play-off positions avec 39 victoires en 57 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a connu des variations dans le score des deux équipes, en effet, les joueurs des Philadelphia 76ers sont venus l’emporter par 12 points (12-0) et leurs rivaux par zéro (24-24) pour conclure par un 24-24. Après cela, le deuxième trimestre n’était pour aucune des deux équipes et s’est terminé sur un résultat partiel de 31-31. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 55-55 sur l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, les 76ers de Philadelphie ont été le principal protagoniste, faisant la différence maximale (cinq points) à la fin du trimestre et se terminant avec un résultat partiel de 15-20 et un résultat global de 70-75. Enfin, le dernier quart a connu plusieurs changements de leader dans la lumière jusqu’à ce que l’équipe visiteuse parvienne à clôturer le quart avec un résultat partiel 26-32. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 96-107 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Guerriers de l’état d’or a été cimenté à partir de 49 points, cinq passes et trois rebonds de Stephen Curry et les 16 points, deux passes et 10 rebonds de Andrew Wiggins. Les 28 points, huit passes et 13 rebonds de Joël Embiid et les 15 points et cinq passes de Seth curry ils n’étaient pas assez pour Philadelphie 76ers A remporté le match.

Le prochain affrontement de Guerriers de l’état d’or sera contre Wizards de Washington dans le Capital One Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Philadelphie 76ers jouera contre Soleils de phénix dans le Centre Wells Fargo. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.