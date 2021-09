Les Golden State Warriors prévoient d’améliorer leur alignement

in

Rumeurs NBA: Dans les Guerriers de l’état d’or avoir un plan pour créer une super équipe autour Stephen Curry Et puisse-t-il avoir les armes pour regarder des rivaux étoilés unir leurs forces comme les Brooklyn Nets.

Il est vrai qu’à San Francisco, ils ont Klay Thompson et Draymond Green, mais à partir de maintenant, ils doivent être conscients qu’ils ont besoin de plus de stars pour avoir une chance réaliste de récupérer leur trône et de relancer leur dynastie l’année prochaine. Greg Swartz de Bleacher Report a fait des prédictions audacieuses sur les principaux objectifs commerciaux de la ligue.

Si les Raptors de Toronto décident d’entreprendre un processus de reconstruction, Swartz pense que les Warriors pourraient saisir l’opportunité de débarquer Pascal. Siakam et Goran Dragic. Siakam sort avec une moyenne de 21,4 points, 7,2 rebonds, 4,5 passes décisives et 1,1 interceptions, tandis que les Warriors pourraient utiliser Dragic comme partenaire temporaire de Curry en attendant que Thompson se remette complètement de sa blessure.

Il convient de noter que Siakam a été fréquemment mentionné dans les rumeurs de la NBA depuis que les Raptors ont sélectionné Scottie Barnes lors du repêchage de la NBA 2021. Après avoir choisi un remplaçant plus jeune pour lui, la plupart des gens pensent que les Raptors envisageraient sérieusement de passer à Siakam si une bonne affaire se présente. .

Todd Ramasar, l’agent de Pascal Siakam, a déclaré sur un podcast de NBC Sports qu’il s’attend à ce que le Power Forward des Raptors soit un All-Star cette saison. Est-ce au niveau de répéter comme en l’an 2020 ? #WeTheNorth pic.twitter.com/UIMkg1VThR – RAPTORS ARGENTO (@ArgRaptors) 30 août 2021

Que proposeraient les Warriors ?

Pour faire sortir Siakam et Dragic de Toronto à la suite d’un échange, Swartz a suggéré que les Warriors pourraient offrir aux Raptors un ensemble d’échanges comprenant Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, James Wiseman et Kevon Looney.