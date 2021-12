Les Golden State Warriors remplacent les Brooklyn Nets comme favoris

Ils sont l’une des équipes les plus titrées de la dernière décennie en NBA et ne veulent pas qu’une reconstruction infinie s’empare de leurs rangs, du moins pour l’instant. Guerriers de l’état d’or Il a franchi le cap d’ajouter 3 titres NBA en 4 ans et d’atteindre la finale à chaque fois, mais il ne veut pas sortir de la liste des candidats pour continuer à ajouter des titres.

Pour l’instant, la réalité est que les Golden State Warriors ont l’air très bien, à tel point qu’ils ont déjà remplacé Filets de Brooklyn sur la liste des meilleurs candidats pour remporter le ring et, bien sûr, pour être numéro 1 de la Conférence Ouest à la fin de la saison régulière.

L’ensemble que vous avez construit Steve Kerr c’est une machine à jouer au basket, des deux côtés du terrain. Ils attaquent avec une grande fluidité et défendent avec une solidité qui en a fait la meilleure équipe de la ligue.

Majeur et mineur

Ces Golden State Warriors ont été désignés meilleur joueur de la NBA par les titulaires et les remplaçants de l’équipe. Bien sûr, le niveau stellaire de Stephen Curry en mode MVP, c’est la clé, mais bien plus encore.

En plus de cela, la cohérence que Draymond Green apporte dans tous les tangibles et intangibles ou le travail de Jordan Poole sur la notation, la construction des coups d’Andrew Wiggins…

L’un des plus surprenants dans la rotation de Kerr est Gary Payton Jr., la base du légendaire joueur de SuperSonics que Stephen Curry a récemment loué avec des déclarations plus que motivantes. Pourront-ils répondre aux attentes et devenir la meilleure équipe de la NBA ?

