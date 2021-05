Les Golden State Warriors remportent la victoire contre Utah Jazz 119-116

11/05/2021 à 06:50 CEST

Guerriers de l’état d’or a remporté la victoire à domicile contre Jazz de l’Utah par 119-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Golden State Warriors gagnaient à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 136-97, donc après ce résultat, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Utah Jazz ont également battu à domicile Houston Rockets par 124-116. Guerriers de l’état d’or, après le match, il reste pour le moment hors Play-offs avec 36 victoires en 69 matchs joués, tandis que Jazz de l’Utah il continue en Play-off avec 50 victoires en 69 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat 31-30. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader au tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 23-19. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 54 à 49 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les acteurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ont augmenté l’écart à un maximum de 14 points (86-72) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 35-26 et un total de 89-75. Enfin, le dernier quart a encore eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-41. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 119-116 en faveur de Guerriers de l’état d’or.

Pendant le match, Guerriers de l’état d’or a remporté la victoire grâce à 36 points, six passes et quatre rebonds de Stephen Curry et les 20 points et un rebond de Jordan Poole. Les 41 points et sept rebonds de Jordan Clarkson et les 27 points, deux passes et six rebonds de Bojan Bogdanovic ils n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah pourrait gagner la partie.

Lors du prochain affrontement de la compétition, Guerriers de l’état d’or jouera contre Soleils de phénix dans le Centre de poursuite, lors de la prochaine réunion, Jazz de l’Utah va affronter Portland Trail Blazers dans le Vivint Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.