Les Golden State Warriors remportent la victoire sur les Houston Rockets 87-113

05/02/2021 à 04:54 CEST

Guerriers de l’état d’or a gagné en tant que visiteur de Houston Rockets par 87-113 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Houston Rockets ont gagné à domicile contre Bucks de Milwaukee par 143-136. De leur côté, les Golden State Warriors ont perdu loin de chez eux avec Minnesota Timberwolves par 126-114. Pour le moment Guerriers de l’état d’or serait exclu des positions de barrage avec 32 victoires en 64 matchs joués, tandis que Houston RocketsAprès le match, il serait pour le moment hors des Play-offs avec 16 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 11-2 partiel au cours du quart jusqu’à la conclusion avec un 24-22. Puis dans la deuxième salle Houston Rockets il a réussi à se distancer dans la lumière et a continué à gagner par 11 points (49-38) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 31-27. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 55 à 49 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour de Guerriers de l’état d’orEn fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 24-0 et a marqué l’écart maximum (21 points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 12-39 et un résultat global de 67-88. Enfin, au cours du dernier trimestre Guerriers de l’état d’or il a augmenté sa distance, augmenté la différence à un maximum de 27 points (76-103) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 20-25. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 87-113 en faveur des visiteurs.

De plus, les joueurs de Guerriers de l’état d’or qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Stephen Curry Oui Andrew Wiggins, qui a obtenu 30 points, cinq passes et six rebonds et 20 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kenyon Martin Oui Kevin Porter pour ses interventions pendant le match, avec 16 points et neuf rebonds et 16 points, six passes et trois rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Houston Rockets mesurera sa force avec New York Knicks dans le Centre Toyota. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or va affronter Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre Smoothie King. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.